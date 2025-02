Intelligenza artificiale, un’eccellenza napoletana nella ricerca

- pubblicità -

C’è un’italiana, originaria di Napoli, tra le quindici eccellenze premiate dall’University College Dublin, università statale più grande della capitale irlandese. La professoressa Adamaria Perrotta, infatti, ha vinto l’University Teaching Excellence Award 2023/2024, il massimo riconoscimento assegnato annualmente dallo UCD a quindici propri docenti.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 25 febbraio presso lo UCD President Club, nel Belfield Campus di Dublino. Il premio arriva dopo la vittoria del College of Science Teaching Excellence Award 2023/2024, il riconoscimento assegnato ai migliori professori del dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali che la professoressa Perrotta aveva già vinto nel 2019/2020 e per il quale era stata nominata anche nel biennio successivo (in tutte le occasioni su indicazione degli studenti dell’UCD), senza poter concorrere alla vittoria poiché non può essere assegnato in due edizioni consecutive.

Professore in Finanza Matematica, Adamaria Perrotta insegna in UCD Finanza Matematica, Ingegneria Finanziaria (Computational Finance), Algebra Lineare con applicazioni all’Economia, dirigendo dal 2017 il bachelor’s degree in Financial Mathematics, corso di laurea della durata di quattro anni, all’interno della School of Mathematics and Statistics dello UCD.

“Attualmente il corso è il più richiesto nell’ambito dell’offerta formativa proposta dal Dipartimento di Matematica e Statistica dello UCD, con il 100% di impiego a tre mesi dalla laurea – spiega la professoressa Perrotta -. Ritengo che questo sia il più grande successo per chi svolge la nostra professione, perché consente di offrire delle prospettive concrete ai ragazzi che approcciano al nostro settore. Anche per questo nel 2020 ho fondato il Master’s degree in financial mathematics, istituendo al contempo un ampio network con aziende irlandesi e internazionali per stage e progetti di ricerca aziendale”.

La formazione della professoressa Adamaria Perrotta si è svolta in Italia, avendo conseguito il dottorato di ricerca in Matematica presso l’Università Federico II di Napoli, con la specializzazione in Analisi Matematica. In seguito, è stata professore a contratto di Analisi Matematica al Dipartimento di ingegneria della Federico II, a quello dell’Università Parthenope, e ai Dipartimenti di Fisica e Biologia della SUN. Dopo un’esperienza aziendale di quattro anni in pricing di derivati e financial risk management, è entrata nel corpo docenti dello UCD nel 2016.

Per ulteriori informazioni:

https://www.ucd.ie/newsandopinion/news/2025/january/28/excellenceofucdstaffrecognisedat2025teachingandlearningawards/