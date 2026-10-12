Italian Reputation Award al Rettore della Federico II Mazzucchi

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C’era tanta Napoli sul palco più celebre del mondo. Sabato 10 ottobre, alla Carnegie Hall di New York, il professore Andrea Mazzucchi, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha ricevuto l’Italian Reputation Award 2026.

Il riconoscimento, giunto alla terza edizione, è dedicato alle personalità che con il loro lavoro rafforzano il prestigio dell’Italia nel mondo.

Il premio

Il premio porta una firma tutta partenopea. Lo ha ideato il napoletano Davide Ippolito, fondatore e Presidente dell’Italia America Reputation Lab, editore de ilNewyorkese, la principale testata in lingua italiana degli Stati Uniti, e autore di Reputazione. Capitale del Terzo Millennio. Per l’edizione 2026 Ippolito ha scelto come partner un’altra eccellenza napoletana: Campus Salute, l’APS nata a Napoli che ha portato la prevenzione dalle piazze della città fino alle Nazioni Unite, guidata dal Presidente napoletano Pasquale Antonio Riccio. Da Napoli a Manhattan, reputazione e prevenzione si sono incontrate così nel tempio della musica mondiale.

Annamaria Colao

A consegnare il premio al Rettore è stata un’altra eccellenza della Federico II: la professoressa Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità e titolare della cattedra Unesco sulla Dieta Mediterranea Federico II.

La motivazione del premio ad Andrea Mazzucchi

“Per aver unito rigore scientifico, cultura umanistica e responsabilità istituzionale, contribuendo in modo autorevole al prestigio dell’università italiana. Professore ordinario di Filologia della Letteratura Italiana e tra i più autorevoli studiosi di Dante e della tradizione medievale, Andrea Mazzucchi è autore di oltre 300 pubblicazioni e membro dell’Accademia della Crusca. Nel 2026 è stato eletto Rettore dell’Università Federico II, assumendo la guida di uno degli atenei più antichi e prestigiosi d’Europa. La sua figura rappresenta un’idea di università capace di coniugare tradizione e futuro, patrimonio culturale e innovazione, identità e apertura internazionale”.

A poche settimane dall’insediamento del 1° settembre, il Rettore Mazzucchi ha portato così sul palco di uno dei teatri più prestigiosi del mondo la Federico II, la più antica università statale e laica del mondo, fondata nel 1224.

Un campano ha premiato il Presidente di Federmanager

C’era un’altra firma campana sul palco. A consegnare il premio a Valter Quercioli, Presidente nazionale di Federmanager, è stato Alfonso Cerullo, campano e laureato all’Università Federico II, tra i manager italiani più importanti degli Stati Uniti. Cerullo è President Optical Retail, Medical & Surgical North America di EssilorLuxottica e guida in Nord America reti come LensCrafters, Pearle Vision e Target Optical. Quercioli è stato premiato “per aver posto la cultura manageriale, la competenza e la responsabilità al centro di una visione moderna e competitiva del sistema industriale italiano”.

Gli altri premiati

Insieme al Rettore e a Quercioli, sono saliti sul palco della Carnegie Hall:

Brad Hoylman-Sigal, Manhattan Borough President, artefice del primo protocollo di cooperazione culturale tra Manhattan e il Municipio I Roma Centro;

Nick Eyde, imprenditore ed ex campione di football americano, che ha portato l’Italian Bowl a Toledo;

Aldo Gallina, pittore e scultore, autore di opere in Braille tra cui una bandiera americana leggibile al tatto;

Concetto “Tino” Ruta, President & CEO di Knights Care Global;

Riccardo Fois, approdato dal basket italiano alla NBA.

Tra coloro che hanno consegnato i premi c’erano anche Erica Di Giovancarlo, Trade Commissioner dell’ICE negli Stati Uniti, Mons. Dario Edoardo Viganò, Giulia Silvia Ghia, assessora alla Cultura del Municipio I di Roma, e l’attrice Alice Lussiana Parente. Ha condotto Cristiana Mancini di Sky TG24.

Napoli protagonista anche con la prevenzione

Alla Carnegie Hall c’è stato anche un riconoscimento speciale per Campus Salute, che ha già offerto oltre 150.000 visite di prevenzione gratuite ed è accreditata presso il Consiglio Economico e Sociale dell’ONU. Il Presidente Riccio ha premiato i medici che nei giorni scorsi hanno portato alla Scuola d’Italia “Guglielmo Marconi” di Manhattan colloqui di prevenzione gratuiti dedicati alla comunità italiana.

Le parole del fondatore

“Cento anni fa, per molti italiani che arrivavano in America, essere italiani era qualcosa da nascondere. Oggi, qui alla Carnegie Hall, facciamo quasi l’opposto: diamo un nome e una storia a chi, con il proprio lavoro, aiuta a rendere l’Italia rispettata nel mondo. Non c’è più niente da nascondere. Essere italiani è motivo di orgoglio”, ha scritto Davide Ippolito nel messaggio di benvenuto del programma ufficiale.

L’Italian Reputation Award è promosso da Reputation Research, RetImpresa, Campus Salute, Progetto Alfa e IARL – Italia America Reputation Lab.