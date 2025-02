La tecnologi WDM Huawei per la digitalizzazione della Federico II

- pubblicità -

Huawei ha collaborato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, istituto storico fondato nel 1224, per modernizzare e potenziare la sua infrastruttura di rete. Attraverso l’adozione della tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing) e la serie OptiXtrans E6600, Huawei ha fornito all’ateneo una piattaforma tecnologica di ultima generazione in grado di supportare la crescente domanda di larghezza di banda e traffico dati, ottimizzando la connettività tra i diversi campus e la rete nazionale di ricerca e istruzione.

Negli ultimi anni, l’Università Federico II ha visto un’esplosione dei dati generati dalle sue attività accademiche, di ricerca e amministrative. Questa crescita ha messo a dura prova l’infrastruttura di rete esistente, che necessitava di un significativo rinnovamento per rispondere alle sfide della digitalizzazione.

Il dipartimento IT ha quindi avviato un ambizioso progetto di modernizzazione per affrontare l’incremento esponenziale dei dati previsto nei prossimi 5-10 anni, migliorando la gestione, la sicurezza e l’efficienza della rete. L’obiettivo era garantire una trasmissione dati ad alta velocità, affidabile e scalabile, capace di supportare le esigenze oggi e nel futuro.

Huawei ha risposto a queste esigenze con la sua soluzione avanzata WDM, proponendo la serie OptiXtrans E6600, che include i modelli OptiXtrans E6616 e E6608T. Questi dispositivi sono progettati per supportare una larghezza di banda da 100Gbps a 400Gbps e sono ideali per reti metropolitane e scenari di grande capacità come quelli dell’Università Federico II. La soluzione offre prestazioni eccellenti per applicazioni critiche come la ricerca scientifica, l’istruzione e la gestione amministrativa, assicurando che tutti i servizi possano funzionare in modo integrato e senza interruzioni. La tecnologia WDM, infatti, consente di multiplexare diverse lunghezze d’onda in una singola fibra ottica, ottimizzando l’uso delle risorse e migliorando l’efficienza della rete.

Il progetto di modernizzazione è stato articolato in tre fasi. Nella prima fase, è stato costruito un nuovo anello WDM per migliorare l’interconnessione tra i campus e ridurre i colli di bottiglia, garantendo una comunicazione più efficiente con la rete nazionale di ricerca. Nella seconda fase, i servizi esistenti a 10GE sono stati aggiornati a 100GE, ampliando l’infrastruttura e integrando nuovi siti nell’anello WDM. La terza fase prevede l’aggiornamento della capacità di banda fino a 400Gbps per lunghezza d’onda, in modo da far fronte ai volumi di dati che cresceranno nei prossimi anni. Attualmente, l’Università Federico II ha una connessione a 200Gbps, con la pianificazione di estenderla fino a 400Gbps.

Huawei non si è limitata a fornire una soluzione di trasmissione avanzata, ma ha anche implementato funzionalità intelligenti per migliorare la gestione della rete. Una delle caratteristiche distintive della soluzione è la funzione “Fiber Doctor”, che consente al team IT dell’Università di localizzare i guasti in tempo reale con grande precisione. Questo strumento ha ridotto significativamente i tempi di risoluzione dei guasti: se in precedenza il processo richiedeva fino a 6 ore, oggi, grazie alla localizzazione precisa del problema su una mappa GIS, i tempi di ripristino sono stati ridotti a sole 3 ore. Questo ha migliorato notevolmente l’efficienza operativa, permettendo al team IT di intervenire tempestivamente e ridurre i disagi per gli utenti.

La soluzione WDM di Huawei è stata progettata per essere altamente scalabile, consentendo all’Università di aggiornare la capacità della rete fino a 400Gbps senza dover modificare la configurazione fotonica esistente. Questo rende l’infrastruttura pronta ad affrontare le sfide future, con una continua preparazione per soddisfare le esigenze di elaborazione e gestione dei dati. Come dichiarato da Carmine Piccolo, Direttore Tecnico della Rete di Ateneo: “Grazie a Huawei, la nostra rete è ora pronta a supportare la crescita esponenziale dei dati e l’evoluzione tecnologica continua. La soluzione WDM ci fornirà la flessibilità e la capacità necessarie per affrontare le sfide legate alla gestione di enormi volumi di dati e garantirà che la nostra infrastruttura rimanga al passo con le future esigenze tecnologiche.”

“Questa collaborazione conferma l’impegno di Huawei nel supportare la digitalizzazione di diverse tipologie di settori, compreso quello accademico, fornendo soluzioni che consentono alle università di affrontare in maniera efficace le sfide legate alla gestione dei dati, migliorando la ricerca, l’insegnamento e l’efficienza operativa in generale. In questo contesto, la nostra azienda continua a essere un partner strategico per le istituzioni educative, contribuendo a costruire reti moderne e altamente performanti, che soddisfano le esigenze di un mondo sempre più interconnesso e digitale.” ha dichiarato Alexandre Grandeaux, Chief Technology Officer di Huawei Enterprise Italia.