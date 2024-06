L’Ambasciatore USA Jack Markell torna in visita al Campus di San Giovanni della Federico II per il Graduation Day della AWE Academy

Dopo la sua prima visita nell’ottobre dell’anno scorso, durante la quale ebbe modo di conoscere in prima persona l’ecosistema delle Academies nate all’interno del campus di San Giovanni e le ricadute positive che queste hanno generato sul territorio, l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell sarà di nuovo ospite dell’Ateneo federiciano venerdì 28 giugno alle 13.30 . L’occasione, questa volta, sarà la cerimonia di laurea della prima edizione della Academy for Women Entrepreneurs Italy, nata grazie a una partnership tra l’Università Federico II e la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia.

Il “Graduation day” sarà non solo l’occasione di conferire i diplomi alle partecipanti, ma anche un’opportunità per conoscere i progetti di questa prima edizione italiana dell’Academy. Alle ore 9.30 le 50 partecipanti saranno accolte per la pitch competition nell’aula della Digita Academy dalla Coordinatrice del progetto AWE Italy Daniela Terracciano insieme ad esponenti dell’Università, del Consolato Generale USA di Napoli, delle istituzioni e delle aziende partner del progetto. Successivamente, durante la cerimonia di consegna dei diplomi in Aula Magna con inizio alle 13.30, interverranno il Rettore della Federico II Matteo Lorito e l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell.