Linguaggi e discorsi dei media in Cina, workshop all’Orientale

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Il 9 e 10 ottobre 2026, il Conservatorio delle Orfanelle di Terra Murata, a Procida, ospiterà il workshop «Linguaggi e discorsi dei media in Cina», promosso dal l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e dall’Istituto Confucio di Napoli.

Due giornate di confronto dedicate ad analizzare, insieme a docenti di diversi atenei italiani, le trasformazioni dei media cinesi e il loro ruolo nella comunicazione politica e negli scambi culturali internazionali.

Dal cinema alla radio, dalle serie televisive al metaverso, fino ai robot umanoidi e agli strumenti di intelligenza artificiale, gli interventi esploreranno linguaggi, tecnologie e forme di partecipazione del pubblico.

Media cinesi e come media occidentali raccontano la Cina

Un’occasione per riflettere su come i media raccontano la Cina contemporanea e contribuiscono a farla conoscere nel mondo, e nello stesso tempo di come venga letta e recepita in Occidente.

Il workshop, in linea con le diverse iniziative messe in campo dall’Istituto Confucio di Napoli, rappresenta un momento di confronto aperto a tutti che, con protagonisti sinologi esperti del settore dei Media, intende aggiungere tasselli per superare i tanti stereotipi legati alla realtà cinese.

Programma



VENERDÌ 9 OTTOBRE 2026



Ore 15:00- 15:15

Wu Junru Direttrice Istituto Confucio di Napoli Shanghai International Studies University

Saluti e introduzione ai lavori

Ore 15:15 – 15:35

Gianluigi Negro Università degli Studi di Siena

Applicazioni del Metaverso in Cina. Tra turismo rosso e promozione del patrimonio culturale.



Ore 15:35 – 15:55

Chiara Lepri Sapienza Università di Roma

Tra schermo e industria. Nuovi orizzonti del cinema popolare cinese.



Ore 15:55 – 16:15

Tanina Zappone Università degli Studi di Torino

Le hotline del governo cinese tra big data e costruzione del consenso.



Ore 16:15 – 16:45 | Discussione

Ore 16:45 – 17:15 | P A U S A



Ore 17:15 – 17:35

Laura De Giorgi Università Ca’ Foscari Venezia

Ascoltare la Cina sulle frequenze italiane: la radio internazionale cinese verso l’Italia e dall’Italia.



Ore 17:35 – 17:55

Clara Galzerano Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano /Università degli Studi di Milano

Xinhua e Central News Agency a Bandung (1955): Pechino, Taipei e la sfida per la voce della Cina sulla scena internazionale.

Ore 17:55 – 18:15

Francesca Russo Collaboratrice Esterna – Università di Napoli L’Orientale

Software e strumenti IA per l’analisi degli audiovisivi: una proposta.

Ore 18:15 – 18:45 | Discussione

SABATO 10 OTTOBRE 2026



10:00 – 10:20

Emma Lupano Università degli Studi di Cagliari

Robot umanoidi e immaginari di futuro nella Cina di oggi: un caso di studio.

10:20 – 10:40

Chiara Bertulessi Università dell’Insubria

Martina Caschera Università degli Studi di Bergamo

Robot nelle serie animate cinesi: oggetto o soggetto di conoscenza?



10:40 – 11:00

Natalia Riva Università degli Studi di Milano

Raccontare la città futura: verso uno studio dei robot umanoidi nel discorso urbano di Wuxi.



11:15 – 11:35

Bettina Mottura Università degli Studi di Milano

I media in Cina: oggetti di ricerca e strumenti per la didattica.

11:35 – 11:55

Francesca Restucci Università di Bologna

I dannu e il pubblico cinese delle serie TV e dei film italiani.

11:55 – 12:15

Valeria Varriano Direttrice Istituto Confucio Università di Napoli L’Orientale

I Cdrama in occidente: primi grandi successi.

12:15 – 13:00 | Discussione e chiusura lavori