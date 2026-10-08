Linguaggi e discorsi dei media in Cina, workshop all’Orientale

Il 9 e 10 ottobre 2026, il Conservatorio delle Orfanelle di Terra Murata, a Procida, ospiterà il workshop «Linguaggi e discorsi dei media in Cina», promosso dal l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e dall’Istituto Confucio di Napoli.
Due giornate di confronto dedicate ad analizzare, insieme a docenti di diversi atenei italiani, le trasformazioni dei media cinesi e il loro ruolo nella comunicazione politica e negli scambi culturali internazionali.
Dal cinema alla radio, dalle serie televisive al metaverso, fino ai robot umanoidi e agli strumenti di intelligenza artificiale, gli interventi esploreranno linguaggi, tecnologie e forme di partecipazione del pubblico.
Media cinesi e come media occidentali raccontano la Cina
Un’occasione per riflettere su come i media raccontano la Cina contemporanea e contribuiscono a farla conoscere nel mondo, e nello stesso tempo di come venga letta e recepita in Occidente.
Il workshop, in linea con le diverse iniziative messe in campo dall’Istituto Confucio di Napoli, rappresenta un momento di confronto aperto a tutti che, con protagonisti sinologi esperti del settore dei Media, intende aggiungere tasselli per superare i tanti stereotipi legati alla realtà cinese.
Programma
VENERDÌ 9 OTTOBRE 2026
Ore 15:00- 15:15
Wu Junru Direttrice Istituto Confucio di Napoli Shanghai International Studies University
Saluti e introduzione ai lavori
Ore 15:15 – 15:35
Gianluigi Negro Università degli Studi di Siena
Applicazioni del Metaverso in Cina. Tra turismo rosso e promozione del patrimonio culturale.
Ore 15:35 – 15:55
Chiara Lepri Sapienza Università di Roma
Tra schermo e industria. Nuovi orizzonti del cinema popolare cinese.
Ore 15:55 – 16:15
Tanina Zappone Università degli Studi di Torino
Le hotline del governo cinese tra big data e costruzione del consenso.
Ore 16:15 – 16:45 | Discussione
Ore 16:45 – 17:15 | P A U S A
Ore 17:15 – 17:35
Laura De Giorgi Università Ca’ Foscari Venezia
Ascoltare la Cina sulle frequenze italiane: la radio internazionale cinese verso l’Italia e dall’Italia.
Ore 17:35 – 17:55
Clara Galzerano Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano /Università degli Studi di Milano
Xinhua e Central News Agency a Bandung (1955): Pechino, Taipei e la sfida per la voce della Cina sulla scena internazionale.
Ore 17:55 – 18:15
Francesca Russo Collaboratrice Esterna – Università di Napoli L’Orientale
Software e strumenti IA per l’analisi degli audiovisivi: una proposta.
Ore 18:15 – 18:45 | Discussione
SABATO 10 OTTOBRE 2026
10:00 – 10:20
Emma Lupano Università degli Studi di Cagliari
Robot umanoidi e immaginari di futuro nella Cina di oggi: un caso di studio.
10:20 – 10:40
Chiara Bertulessi Università dell’Insubria
Martina Caschera Università degli Studi di Bergamo
Robot nelle serie animate cinesi: oggetto o soggetto di conoscenza?
10:40 – 11:00
Natalia Riva Università degli Studi di Milano
Raccontare la città futura: verso uno studio dei robot umanoidi nel discorso urbano di Wuxi.
11:15 – 11:35
Bettina Mottura Università degli Studi di Milano
I media in Cina: oggetti di ricerca e strumenti per la didattica.
11:35 – 11:55
Francesca Restucci Università di Bologna
I dannu e il pubblico cinese delle serie TV e dei film italiani.
11:55 – 12:15
Valeria Varriano Direttrice Istituto Confucio Università di Napoli L’Orientale
I Cdrama in occidente: primi grandi successi.
12:15 – 13:00 | Discussione e chiusura lavori
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