Lutto nell’Università, morto il costituzionalista Michele Scudiero

E’ venuto a mancare il professore Michele Scudiero, classe 1936, Emerito di diritto costituzionale, punto di riferimento per intere generazioni di giuristi.

Il professore Scudiero è stato un grande costituzionalista e un grande professore. I suoi insegnamenti sul sistema delle autonomie locali, sulle fonti del diritto, sul costituzionalismo multilivello, sulla forma di governo sono fondamentali e insuperati.

È stato Preside della Facoltà giuridica napoletana in tempi di impegnative trasformazioni ordinamentali, guidandola a lungo con grande sapienza e dedizione verso obiettivi di più ampio sviluppo.

Impegnato nelle istituzioni culturali, è stato Vicepresidente del Consiglio Universitario Nazionale e componente del Consiglio di amministrazione della RAI.

La sua produzione scientifica, oltre un centinaio di lavori, ha abbracciato tematiche riguardanti la Costituzione e lo Stato costituzionale, gli istituti della democrazia diretta, la forma di governo, le fonti normative, le garanzie della funzione giurisdizionale, il valore e i soggetti dell’autonomia locale, il processo di integrazione europea. Assai ampia è, in particolare, l’attenzione rivolta alle problematiche del regionalismo italiano.

La comunità federiciana si stringe commossa intorno alla famiglia, agli allievi e ai colleghi tutti.

Domani, mercoledì 10 settembre alle 12, si terranno i funerali nella Chiesa di Santa Maria della Libera, in via Belvedere 113.