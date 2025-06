Master in Logistica Marittima Integrata della Parthenope in collaborazione con la Marina Militare

- pubblicità -

Si è svolta lo scorso mercoledì 25 giugno, presso lo storico Palazzo dell’Ammiragliato del Comando Logistico della Marina a Napoli, la cerimonia ufficiale per la firma dell’Accordo di Collaborazione tra il Comando Scuole della Marina e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per l’attivazione nel 2025 della seconda edizione del Master Universitario di II livello in “LOGISTICA MARITTIMA INTEGRATA”.

Alla firma erano presenti il Comandante delle Scuole, Ammiraglio di Squadra Antonio Natale, e il Magnifico Rettore dell’Università “Parthenope”, Prof. Antonio Garofalo, affiancati dai rispettivi referenti scientifici e rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Il Master, unico nel suo genere a livello nazionale, è promosso congiuntamente dall’Università “Parthenope” (Dipartimenti di Studi Economici e Giuridici, Ingegneria e Scienze e Tecnologie), dall’Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e dall’Accademia dell’Alto Mare, con il supporto di Partner industriali strategici quali Elettronica, Fincantieri, Interporto Campano-CIS Centro Ingrosso Sviluppo Campania – Gianni Nappi (congiuntamente Nola Business Park), Leonardo, Man Energy Solutions Italia, MBDA e Orizzonti Sistemi Navali.

La precedente edizione del Master si è conclusa con successo nel 2023, presso l’Aula Magna dell’Università, alla presenza di rappresentanti delle Forze Armate e delle principali imprese del settore. Il percorso ha visto la partecipazione di numerosi discenti, sia militari che civili.

Il nuovo Accordo di Collaborazione consolida e rilancia questa esperienza, con l’obiettivo di offrire una formazione altamente specializzata nel campo della logistica marittima integrata, coniugando competenze accademiche, esperienze operative e visione strategica.

Un ruolo decisivo per il successo e la strutturazione del Master è stato svolto dal Comando Logistico della Marina che ha contribuito in modo sostanziale alla definizione dei contenuti tecnico-professionali del percorso e al coordinamento operativo con le altre componenti istituzionali e industriali. A tal proposito, l’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, Comandante Logistico, ha dichiarato: “Questo Master è un esempio virtuoso di integrazione tra formazione accademica e cultura professionale operativa. La logistica è un asset strategico non solo per la Difesa, ma per l’intero Sistema Paese”.

Tra i punti salienti del percorso formativo risaltano la possibilità per studenti civili di svolgere tirocini formativi curricolari presso strutture operative della Marina Militare, il coinvolgimento di professionisti militari e civili come docenti e relatori e la collaborazione in attività di ricerca, convegni, seminari e produzione scientifica.

Nel suo intervento, l’Ammiraglio Natale ha sottolineato “l’importanza strategica del mare per la sicurezza e lo sviluppo del Paese” e ha rimarcato come “iniziative come questa contribuiscano a rafforzare la cultura marittima nazionale, rendendo più sinergica la collaborazione tra istituzioni pubbliche e attori privati”. Il Rettore Garofalo ha evidenziato “il ruolo sempre più centrale dell’Università nella formazione delle nuove generazioni di professionisti del mare”, e ha ringraziato la Marina Militare per la fiducia e l’impegno condiviso.

La seconda edizione del Master prenderà avvio nell’autunno del 2025 e manterrà la struttura già consolidata: 60 CFU, 1500 ore complessive, un corpo docente misto tra università e industria, project work applicativi e una prova finale pubblica. Per candidarsi sarà necessario essere in possesso di una laurea magistrale o del vecchio ordinamento. Le iscrizioni saranno gestite dal Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università “Parthenope”, sede amministrativa del Master.