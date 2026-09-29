Napoli capitale della mobilità smart

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Napoli ha accolto per quattro giorni la comunità mondiale impegnata nello sviluppo della mobilità del futuro, consolidando il ruolo dell’Italia nella ricerca sui sistemi di trasporto intelligenti, connessi, automatizzati e sostenibili.

Il capoluogo campano è infatti stato scelto come sede della 29esima edizione della IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems – ITSC 2026, uno dei principali appuntamenti scientifici internazionali al tema. Un appuntamento che per la prima volta si è svolto in Italia.

Bilancio ITSC 2026

La ITSC 2026 ha registrato 1.117 partecipazioni, confermando la dimensione globale dell’evento: il 46,4% delle registrazioni è arrivato dall’Europa, il 37,1% dall’area Asia-Pacifico e il 14,3% dal Nord America, con ulteriori presenze dall’America Latina, dal Medio Oriente e dall’Africa.

Stefania Santini

“Portare per la prima volta ITSC in Italia e accogliere a Napoli una comunità scientifica così ampia e internazionale è stato per noi motivo di grande orgoglio – ha detto Stefania Santini, General Chair di IEEE ITSC 2026 e docente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – la conferenza ha favorito un dialogo concreto tra università, industria e istituzioni sui temi che stanno trasformando la mobilità. Il risultato raggiunto nasce dal lavoro straordinario del Comitato organizzatore internazionale, dei volontari e di tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento”.

Rapporto industria-ricerca

La conferenza ha ricevuto 1.664 contributi da tutto il mondo e il programma ha incluso 831 presentazioni, articolate in 149 sessioni tecniche, 36 workshop e tutorial, 4 plenary lectures e 3 dimostrazioni dal vivo. Per i regular paper e gli invited session paper, sottoposti a un processo di revisione double-blind, il tasso di accettazione è stato del 49,9%.

Accanto al programma scientifico, ITSC 2026 ha dedicato particolare attenzione al rapporto tra ricerca e industria. Per la prima volta, i contributi dell’Industry Track sono stati presentati insieme ai regular paper e agli invited paper, favorendo il confronto tra ricerca accademica, innovazione tecnologica e applicazioni nel mondo reale.

Tra gli appuntamenti più significativi, il forum congiunto IEEE Intelligent Transportation Systems Society e Institute of Transportation Engineers, dedicato al ruolo delle infrastrutture e della sicurezza nello sviluppo dei sistemi di trasporto connessi e automatizzati.

Spazio ai giovani

Un ampio spazio è stato riservato agli studenti, ai giovani ricercatori e ai professionisti nelle prime fasi della carriera. Il programma ha incluso il workshop “Intelligent Mobility Systems: A Workshop for Emerging Engineers”, la 3-Minute Thesis Competition, il Talent Portal con il CV Booklet e un incontro di networking dedicato a circa 100 dottorandi.

Data Challenge

Grande partecipazione ha ottenuto anche l’ITSS Smart Mobility Data Challenge, hackathon dedicato alla mobilità urbana e sostenuto da AWS, che ha coinvolto 16 team. Ai vincitori sono stati assegnati premi e opportunità, tra cui un travel grant IEEE ITSS per partecipare a ITSC 2027.

Le dimostrazioni dal vivo hanno permesso ai partecipanti di conoscere e sperimentare soluzioni per i veicoli connessi, le intersezioni intelligenti e la guida da remoto.

La cerimonia di premiazione ha celebrato i migliori contributi scientifici e professionali, includendo il Best Paper Award, il Best Student Paper Award, il Best ITSC 2026 Associate Editor Award e il Best ITSC 2026 Reviewer Award, oltre ai riconoscimenti conferiti dalla IEEE Intelligent Transportation Systems Society.

Programma sociale

Il programma sociale ha accompagnato quello scientifico offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere Napoli e il suo patrimonio culturale. Tra gli eventi, il ricevimento inaugurale al Palazzo Reale di Napoli e una visita nel centro storico dedicata alla comunità Young Professionals and Women in Engineering.

IEEE ITSC 2026 è stata organizzata sotto la guida di Stefania Santini, General Chair, con Alberto Petrillo, General Co-Chair, e Simona Sacone, Program Chair, insieme a un Comitato internazionale composto da rappresentanti di università, centri di ricerca e imprese di numerosi Paesi.