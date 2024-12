Natale in Reggia a Portici

- pubblicità -

Torna la manifestazione ‘Natale in Reggia’ con un programma ricco di appuntamenti rivolti ad adulti e bambini che si svolgeranno presso la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale.

L’evento, in programma dal 12 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, è promosso e organizzato dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Centro MUSA ed è patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune di Portici.

Giunta all’ottava edizione, ‘Natale in Reggia’ propone spettacoli, animazione, visite guidate, visite teatralizzate, seminari, stand di prodotti tipici e artigianato, degustazioni, ma anche postazioni scientifiche dove ricercatori e personale del Dipartimento federiciano mostreranno esperimenti e ricerche svolte all’interno della struttura universitaria.

Molti gli spettacoli in programma che permetteranno ai visitatori di trascorre le sere delle festività in modo diverso e in una cornice unica. Tra le rappresentazioni in calendario, solo per citarne alcune, ‘Una passeggiata devota’ con Isa Danieli, ‘Semp’essa’ con Rosalia Porcaro, ‘No no,…sì! Salvatore di Giacomo’ con Rosaria De Cicco, mentre per i più piccoli spazio alle favole con il musical ‘Le avventure del Principe Schiaccianoci’, con lo spettacolo ‘Il piccolo Babbo Natale’ e ‘In viaggio con Memè, salva l’ambiente e il Natale‘. Spazio anche alla musica con il concerto di Natale, il 16 dicembre, evento gratuito, dell’Orchestra Scarlatti Young. E’ prevista anche la presenza della scrittrice Viola Ardone e del musicista Marco Zurzolo sotto un’altra veste.

Dal 12 al 22 dicembre anche la mostra mercato con circa 30 espositori che propongono idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Gli stand saranno distribuiti tra gli spazi del Galoppatoio Reale dando l’opportunità ai visitatori di conoscere e visitare aree inedite della Reggia. L’ingresso è libero.

I visitatori potranno usufruire dell’ampio parcheggio interno e potranno portare con sé i propri cani di piccola taglia. Un’occasione che dunque coniuga intrattenimento e divulgazione scientifica e che, allo stesso tempo, offre l’opportunità di visitare la Reggia di Portici in una veste diversa e vivere la magia del Natale.

Programma generale