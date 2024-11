Neuroscienze, convegno lunedì 2

- pubblicità -

Sviluppare ricerca teorica, sperimentale e clinica all’avanguardia nel campo delle neuroscienze, riunendo 23 facility virtuali, remote e fisiche appartenenti a 16 enti di ricerca italiani coordinati dal CNR. E’ questo l’obiettivo del workshop ‘The EBRAINS-Italy Research Infrastructure for Neuroscience challenges’ che si terrà dal 2 al 4 dicembre 2024 si terrà a Napoli, presso Villa Doria D’Angri.

L’evento, patrocinato dal MUR, è organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in partnership con l’Università Parthenope, e si inserisce nelle attività di diffusione promosse dal progetto European Brain ReseArch INfrastructureS-Italy (EBRAINS-Italy, IR0000011), finanziato dal programma NextGeneration EU e dal PNRR, promosso dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il workshop si inserisce nel più ampio impegno scientifico dell’Unione Europea che, negli ultimi vent’anni, ha promosso importanti avanzamenti nel campo delle neuroscienze finanziando l’ormai concluso Human Brain Project (HBP), EU-Flag Project e più recentemente il progetto EBRAINS.EU che mira a realizzare una grande infrastruttura di ricerca europea in grado di rendere disponibili dati, strumenti e strutture informatiche per la ricerca sul cervello.

L’evento si svolge a oltre due anni dall’inizio del progetto EBRAINS-Italy, con l’obiettivo di focalizzarsi sui risultati scientifici finora raggiunti e di favorire il confronto e la collaborazione tra i vari gruppi di ricerca coinvolti. La parte scientifica del workshop sarà preceduta dalla sessione “The Role of Research Infrastructures for Neuroscience in the Development of Italian Research”, un’occasione di discussione sul ruolo delle infrastrutture di ricerca, come EBRAINS, nell’affrontare le sfide poste dalle patologie del sistema nervoso.

I lavori si articoleranno intorno ai 5 Work Package (WP) previsti dal progetto. La prima giornata, dopo i saluti istituzionali, sarà dedicata allo stato dell’arte e alle prospettive future del progetto. Le due giornate successive seguiranno una struttura articolata: al mattino verranno presentati i più recenti progressi scientifici legati alle tematiche del progetto, mentre al pomeriggio le hands-on activity consentiranno a giovani dottorandi e ricercatori di sperimentare direttamente gli strumenti digitali sviluppati nell’ambito del progetto. Ciascuna giornata si concluderà con una poster session.

Programma