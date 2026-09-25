Notte Europea dei Ricercatori, il progetto S.T.R.E.E.T.S. e gli appuntamenti della Federico II

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Università, enti di ricerca, istituzioni scientifiche e realtà culturali insieme per portare la ricerca nelle piazze di Campania e Lazio Meridionale. È questa la forza di S.T.R.E.E.T.S., una rete che da quasi un decennio costruisce occasioni di incontro fra ricercatrici, ricercatori, cittadini e studenti e che torna protagonista della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, venerdì 25 settembre 2026.

Le università e le strutture di ricerca coinvolte

Alla cordata partecipano l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università di Napoli L’Orientale, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi del Sannio, i numerosi Istituti del CNR campani partecipanti alla rete CREO, Le Nuvole ICC, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, INGV – Osservatorio Vesuviano, INFN – Sezione di Napoli e CIRA – Centro Italiano per le Ricerche Aerospaziali, cui si aggiungono l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e la Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Una comunità di competenze scientifiche, umanistiche e culturali che condivide da quasi dieci anni un obiettivo: avvicinare la ricerca alle persone e raccontare il ruolo che la conoscenza ha nella vita quotidiana e nello sviluppo dei territori.

Spazi di incontro con la ricerca e i ricercatori

Il 25 settembre S.T.R.E.E.T.S. sarà presente a Napoli, Caserta, Cassino, Gaeta, Pico, Portici, Avellino, Benevento, Frigento e Rocca di Cave, trasformando piazze e luoghi della cultura in spazi di incontro con la ricerca.

La programmazione si svolge come evento associato all’iniziativa MSCA and Citizens dell’Unione Europea, nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01 European Researchers Night. Un programma diffuso e multidisciplinare, rivolto a tutte e tutti, nel quale talk interattivi, laboratori, performance teatrali e musicali diventano strumenti per raccontare la ricerca attraverso linguaggi diversi e partecipativi.

Al centro ci sono le ricercatrici e i ricercatori, chiamati a condividere il proprio lavoro non soltanto attraverso parole e numeri, ma attraverso esperienze, storie, dimostrazioni e occasioni di confronto. Il gioco, la cultura pop, la creatività e le arti entrano così nella divulgazione scientifica, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.

Portare la ricerca fuori dai laboratori

L’obiettivo è portare la ricerca dove le persone si incontrano, fuori dai laboratori e dentro gli spazi della vita quotidiana. Perché la ricerca riguarda tutti: dalle tecnologie che utilizziamo alle trasformazioni dell’ambiente, dalla salute al patrimonio culturale, dalle grandi domande sul futuro alle tante soluzioni che nascono nei territori.

È questa la sfida di S.T.R.E.E.T.S.: progettare attività che sappiano informare, incuriosire e far sperimentare, mettendo il pubblico nelle condizioni di partecipare in prima persona. Un modo di comunicare la scienza che fa dialogare discipline, linguaggi e generazioni e che costruisce un crocevia fra ricerca, cittadinanza e patrimonio.

Per S.T.R.E.E.T.S. la Notte non si esaurisce nella serata del 25 settembre, diversi i post eventi come il «seminario di costruzione di pace» a Veroli (26 settembre) o il RELhub laboratorio diffuso di rigenerazione urbana a Frosinone (ottobre) e Scienza in Piazza a Salerno (ottobre). Inoltre il percorso “La Notte oltre la Notte” porta la proposta S.T.R.E.E.T.S. anche nelle scuole, costruendo occasioni di dialogo fra ricercatrici, ricercatori, insegnanti e studenti durante e dopo la Notte, perché la relazione tra ricerca e scuola non può esaurirsi in un solo incontro. La piazza diventa così il punto di partenza di un dialogo che con i format didattici innovativi di Researchers@School prosegue negli istituti scolastici nel corso dell’intero anno scolastico.

Tutte le attività sono gratuite e ad accesso libero. Il programma completo è disponibile su www.nottedeiricercatori-streets.it. Aggiornamenti e contenuti sono disponibili alle pagine social @nottedeiricercatori-streets su Facebook e Instagram.

Venerdì 25 settembre l’Università di Napoli Federico II partecipa alla Notte dei Ricercatori con appuntamenti a Napoli, Portici e Avellino, tutti a ingresso libero e gratuito.

GLI APPUNTAMENTI DELLA FEDERICO II

Napoli, Piazza Dante (ore 18-23). Le ricercatrici e i ricercatori delle quattro Scuole dell’Ateneo federiciano (Politecnica e delle Scienze di Base, Medicina e Chirurgia, Agraria e Medicina Veterinaria, Scienze Umane e Sociali) animano un corridoio di gazebo con workshop e attività sperimentali interattive. Il programma spazia dal serious game per pianificare la città del futuro alle ricerche sui rischi climatici, vulcanici e sismici, dagli interferenti endocrini nei contaminanti ambientali alla salute degli oceani, dalla dieta mediterranea agli usi e abusi di sostanze psicotrope. Ci sono anche il TeMALab su stili di vita e cambiamento climatico, il BElab per un’edilizia resiliente e sostenibile, il REMlab con giochi didattici sui valori architettonici, il MeMo STEM Lab, il motorsport nell’automotive e il dibattito aperto “Opens its Doors” su riforma della giustizia, Corte dei Conti, autonomia differenziata e riforma elettorale.

Portici, Reggia (ore 19-22). Il Dipartimento di Agraria propone tecnologie alimentari, diete sostenibili e alimenti funzionali per la salute dell’uomo e del pianeta, con giochi educativi come il Green Tech Genius Quiz ed exhibition come “Immersive fields” e “ACUTA – Agricoltura senza Chimica”. Partecipano anche altri dipartimenti federiciani.

Avellino, Polo Enologico Abellinum (ore 19:30-22:30). La Sezione di Scienze della Vigna e del Vino invita il pubblico a una caccia di aromi e microrganismi dei processi fermentativi, con uno sguardo alle nuove sfide dell’enologia di fronte al cambiamento climatico.

Napoli, Secondigliano (dalle ore 9:30). Nella Casa Circondariale “P. Mandato” si tiene la seconda edizione di «Transizioni e trasformazioni. L’educazione non si arresta», dedicata all’educazione in carcere e promossa dal Polo Universitario Penitenziario della Federico II.