Orientale: campus nell’ex Conocchia

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I vertici dell’Università di Napoli L’Orientale, il Rettore Roberto Tottoli e la futura rettrice, in carica da novembre, Maria Laudando, rendono pubblica l’intenzione di chiedere al ministro della Cultura Alessandro Giuli di destinare l’edificio dell’ex Conocchia e gli spazi antistanti la sede principale de L’Orientale.

«Siamo pronti a costruire un campus a vocazione internazionale nel cuore della Sanità e realizzare, oltre agli spazi per la didattica e la ricerca, ambienti aperti al quartiere: ludoteca, impianti sportivi e altro ancora. Spazi da vivere in continuità con il coinvolgimento di associazioni che condividono le stesse finalità culturali e sociali. Sul versante delle risorse siamo pronti a contribuire attingendo alle nostre riserve e liberando quelle giacenti per l’acquisto di immobili, così da consentire da subito la progettazione e l’avvio dei primi bandi» sottolineano Tottoli e Laudando.

«La storia del nostro Ateneo, che tra sei anni festeggia trecento anni, è iniziata alla Sanità. Vogliamo tornare dove tutto ha avuto inizio».

La storia de L’Orientale

L’Università L’Orientale è nata nel cuore della Sanità dove, nel 1724, Matteo Ripa vi fondò il Collegio dei Cinesi e la congregazione della Sacra Famiglia di Gesù Cristo utilizzando il monastero dedicato a Santa Francesca Romana tra Salita Cinesi e Vicoletto Cinesi, strade così chiamate per la presenza della folta comunità cinese e simboli delle relazioni tra Napoli e la Cina.

Il Collegio dei Cinesi – poi diventato l’Università L’Orientale con bolla palale del 1732 – fu un luogo di formazione non solo religiosa, ma anche di aggregazione culturale e sociale aperto al territorio attraverso varie forme, tra cui un convitto guidato da un gruppo di giovani cinesi, dedito alla formazione di giovani laici napoletani.

La nascita nella Sanità orientò l’insediamento successivo nell’area del centro storico cittadino. Ma l’Ateneo da anni soffre l’esiguità degli spazi e l’impossibilità a trovarne di adeguati a proseguire e ampliare le sue attività.

A tal riguardo, sono state esperite diverse indagini consumando l’intero ultimo mandato rettorale di sei anni senza risultato alcuno.

«Il nostro obiettivo è di poter inaugurare il campus proprio nel 2032, nel trecentesimo anniversario della sua nascita».