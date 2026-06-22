Orientale, elezioni Rettore mercoledì 24

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Mercoledì 24 giugno dalle 8.30 alle 19 presso Palazzo del Mediterraneo in via Nuova Marina si terranno le votazioni per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” per il sessennio accademico 2026–2032.

Candidata unica è Maria Laudando, ordinaria di Letteratura inglese, già direttrice del Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati (2020-23), e dal novembre 2024 delegata di Ateneo per la ricerca.