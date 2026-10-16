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Home Cultura e Società L'Università che cambia Orientale, intitolata a Lida Viganoni la Sala Conferenze di Palazzo du Mesnil

Orientale, intitolata a Lida Viganoni la Sala Conferenze di Palazzo du Mesnil

Di
Redazione
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La Sala Conferenze di Palazzo Du Mesnil in via Chiatamone è stata intitolata a Lida Viganoni, Rettrice dell’Università di Napoli L’Orientale dal 2008 al 2014.

La cerimonia si è svolta alla presenza della famiglia e di numerosi componenti della comunità accademica.

Al tavolo Roberto Tottoli, Rettore dell’Ateneo, Libera D’Alessandro e Rosario Sommella.

È stata scoperta una targa in cui, accanto al riferimento agli anni del suo rettorato, dal 2008 al 2014, è scritto: «Sala Lida Viganoni, prima Rettrice del Mezzogiorno, geografa appassionata e instancabile donna delle Istituzioni».

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