Orientale, la laurea Honoris Causa a David Trueba

È stata conferita giovedì 27 marzo la laurea Honoris causa dell’Università L’Orientale in “Lingue e Letterature Europee e Americane” allo scrittore spagnolo David Trueba.

Motivazione della laurea: «Per la sua poliedrica e assidua attività di romanziere, giornalista, sceneggiatore, drammaturgo e regista cinematografico si propone, anche a dispetto della sua ancora giovane età, come un significativo protagonista del dibattito pubblico contemporaneo, sia nel Paese d’origine che a livello internazionale».

Nella sua lectio, Trueba ha detto:

Potete essere orgogliosi che l’arte dei vostri connazionali sia celebrata in tutto il mondo. E io provo un incredibile orgoglio professionale quando entro in una qualsiasi pizzeria scadente di una qualsiasi città del mondo e sulla parete ingiallisce un ritratto di Totò o di Massimo Troisi. Sono le bandiere che l’arte lascia a volte sulle mappe di un mondo pieno di guerre inutili. Le guerre utili sono quelle vinte dall’intelligenza e dal talento. Permettetemi di riconoscermi oggi come un soldato della cultura, non un grande capitano, ma un modesto soldato semplice, felice di far parte di questo esercito di cantastorie, trapezisti, maghi e comici, legato a Napoli da un amore profondo.