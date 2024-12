- pubblicità -

Inaugurata venerdì 20 dicembre nel cortile del palazzo Santa Maria Porta Coeli in via Duomo la panchina in ricordo di Giulia Tramontano, studentessa dell’Orientale barbaramente uccisa.

La cerimonia, alla quale sono intervenuti anche i genitori di Giulia, è stata aperta dal Rettore che ha sottolineato “l’importanza dell’iniziativa per un Ateneo come L’Orientale sempre in prima linea contro la violenza e ogni forma di sopruso e discriminazione”.