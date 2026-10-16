Orientamento universitario, 90.000 studenti a Orizzonti della Federico II

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90.000 studenti di scuola secondaria di secondo grado coinvolti, 2.700 percorsi di orientamento alla scelta universitaria, 179 istituti scolastici, oltre 1.200 docenti ed esperti orientatori.

È il successo di Orizzonti, il progetto di orientamento della Federico II attivato, in collaborazione con l’USR Campania, in conformità al DM MUR 934/22 nel quadro delle misure PNRR per l’Orientamento attivo nella transizione Scuola-Università (M4C1-24).

Dal 2022 al 2026 Orizzonti ha proposto a studenti di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado corsi di didattica orientativa della durata di 15 ore articolati secondo una struttura modulare.

Verso un sistema integrato dell’orientamento universitario

Di quanto si è fatto fino a ora e di quanto ancora si può fare si è parlato presso il Centro Congressi federiciano di Partenope nel corso dell’incontro “Verso un sistema integrato dell’orientamento universitario”, che ha chiuso il progetto.

“È stato un progetto unico per profondità e ampiezza dell’intervento – ha sottolineato Piero Salatino, delegato all’Orientamento Federico II -. Una impostazione didattica innovativa, che ha connesso, in una prospettiva educativa integrata e verticale, l’orientamento vocazionale con quello più propriamente disciplinare.

La stretta collaborazione con il sistema scolastico, la partecipazione numerosa e qualificata di docenti ed esperti orientatori, l’impiego oculato delle tecnologie che hanno consentito di raggiungere una platea vastissima.

Molto elevato il livello di soddisfazione degli studenti che hanno fruito dell’intervento orientativo, e molto incoraggianti le prime rilevazioni dei tassi di accesso alla formazione universitaria che si registrano dopo il completamento del progetto.

Orizzonti dimostra che un orientamento integrato, partecipativo, inclusivo e democratico si può fare. Ora lo sguardo è rivolto al futuro. Federico II rinnova l’impegno a proseguire e dare ulteriore impulso al progetto Orizzonti. Ma lancia anche un forte appello alle istituzioni e alla politica affinché, completato il quadriennio di finanziamento straordinario del PNRR, siano comunque assicurate le condizioni per dare continuità a una esperienza di straordinario valore per le giovani generazioni e per l’intero Paese”.

4 format

Il progetto si è caratterizzato per la sua flessibilità, grazie a 4 format corrispondenti ad altrettante platee di destinatari, e per la sua ampia scalabilità, ottenuta anche grazie all’impiego di strumenti multimediali e prodotti web realizzati ad hoc per consentire a studenti e docenti l’accesso al materiale didattico anche in autonomia.

Orizzonti si è inserito con grande efficacia in un contesto che vede ancora, nonostante i sensibili progressi che si sono avuti nell’ultimo decennio, un consistente gap nell’accesso degli studenti al segmento terziario di formazione, e un elevato tasso di irregolarità delle carriere universitarie. Nell’anno accademico 2022/2023, il passaggio immediato dalla scuola all’università è stato del 39,2% per i residenti in Campania, contro il 51,7% nazionale. Nel 2024, la quota di residenti in Campania di età 25–39 anni con titolo terziario è stata pari al 25,6%, contro il 30,9% italiano. I NEET in età 15–29 anni sono il 24,9% in Campania, contro il 15,2% nazionale.

Il monitoraggio dei tassi di immatricolazione nel periodo di attuazione del progetto e in quello immediatamente successivo fornisce indicazioni molto incoraggianti e la rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti che hanno fruito dell’intervento orientativo fornisce esiti molto positivi.