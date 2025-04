Policlinico Federico II verso il futuro

- pubblicità -

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II apre le porte al futuro e lo fa mettendo in campo una serie di progetti ad ampio raggio. “Occorre anzitutto evidenziare la volontà di creare luoghi sempre più attrattivi, che permettano agli studenti di vivere il Dipartimento a 360 gradi: va in questo senso il rifacimento e il miglioramento di alcuni spazi”, ha spiegato Ivan Gentile, direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel corso del Congresso “Insieme per l’Eccellenza”, organizzato dal Dipartimento.

“La fornitura di licenze a pagamento per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale da parte di docenti e personale tecnico-amministrativo, inoltre, servirà a ottimizzare il tempo, migliorare l’attività e, perché no, avere anche più tempo libero”. Già progettata anche la creazione di un hub di bio-statistica che ottimizzerà il lavoro scientifico. “Non ultimo – continua Gentile – abbiamo previsto l’acquisto di biciclette elettriche che serviranno per muoversi all’interno di un Dipartimento che si estende su otto edifici a un chilometro uno dall’altro: quindi mobilità green e maggiore produttività per un Dipartimento che si compone di 110 docenti che hanno portato più di 3800 prodotti utili per la valutazione della qualità della ricerca”.

Giuseppe Longo, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, ha affermato: “L’azienda sta percorrendo la strada dell’innovazione sia in campo chirurgico, dove abbiamo ben 3 robot chirurgici (tra le poche in Italia), che in quello diagnostico con grandi apparecchiature (da poco abbiamo inaugurato, unici in Italia, una risonanza magnetica con IA). E non dimentico la medicina di precisione, dove la Federico II vanta altri record”.

Per Giovanni Esposito, presidente Scuola Medicina e Chirurgia Federico II, “la formazione oggi dipende dalle risorse a disposizione degli studenti. Lo sviluppo e la crescita dei Dipartimenti sono centrali per dedicarsi maggiormente all’offerta di formazione in un momento nel quale questa è sempre più complessa e innovativa”.

Al Congresso è intervenuto anche Antonino Esposito in rappresentanza degli studenti: “Nel Dipartimento, il dialogo con gli studenti è costante. Il Congresso ci ha offerto l’occasione di spiegare la struttura della rappresentanza, gli obiettivi portati a termine e quelli che ci prefissiamo per il futuro”.