Polo Penitenziario Federico II, prima laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

Il Polo Universitario Penitenziario della Federico II lunedì la prima laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, corso triennale del Dipartimento di Giurisprudenza. Lo studente, dell’area Alta sicurezza dell’Istituto Penitenziario Pasquale Mandato di Secondigliano, discuterà una tesi di Laurea in Diritto Processuale Penale su “Le deroghe alla formazione della prova nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

Relatrice è la professoressa Vania Maffeo. La Commissione è composta dalla professoressa Francesca Galgano, Presidente, dai professori Pasquale Troncone e Alessandro Manni e dalla dottoressa Annalisa Cocco, Segretario.

La discussione si terrà lunedì 24 marzo alle 11 nella palestra dell’Alta sicurezza della Casa Circondariale ‘Pasquale Mandato’ di Secondigliano.

