Pro-Ben – PRIMA, benessere psicofisico degli studenti

Pro-Ben – PRIMA, dalla Prevenzione alla Riduzione dell’IMpairment Adattivo, progetto che si occupa del benessere psicofisico della popolazione studentesca e del contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo, con un approccio reticolare e sistemico, verrà presentato venerdì 19 dicembre, alle 18, nella sede federiciana di Sant’Antoniello a Port’Alba, in piazza Bellini.

L’iniziativa, finanziata con il contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca, vede insieme in partenariato l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di capofila, con tutti gli atenei della Campania e due AFAM napoletane, il Conservatorio di San Pietro a Majella e l’Accademia delle Belle Arti.

La presentazione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Autism Aid ETS e prevede anche un brindisi di auguri accompagnato dalla musica del Dj Daniel Seven.

Il progetto verrà presentato dalla coordinatrice, la professoressa Rita Mastrullo. Interverranno vertici e referenti scientifici degli enti del partenariato ma soprattutto gli studenti che parleranno delle attività e dei risultati attesi.

Pro-Ben – PRIMA 2024 segue il primo progetto, nel suo genere, finanziato nell’anno 2023 dal MUR, denominato “AppBenessere: approccio reticolare e sistemico alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca”, che, con gli stessi partner, nell’arco di un anno, ha proposto eventi, laboratori, workshop e spazi di confronto con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico, contrastare il disagio psicologico e le dipendenze patologiche di studentesse e studenti universitari.

PRIMA nasce quindi con l’idea di proseguire il lavoro avviato con il progetto APPbenessere e ha come scopo l’individuazione e il contrasto delle nuove dipendenze e dei fattori di rischio comportamentali che colpiscono gli studenti.

La missione è focalizzata sulla promozione di stili di vita attivi che promuovano lo sviluppo di competenze trasversali per la vita (life skills), attraverso percorsi attivi (arte e sport), e la resilienza della comunità universitaria.

Pro-Ben – PRIMA intende anche proseguire e rafforzare la rete regionale tra università e istituzioni AFAM della Campania, iniziata appunto con “AppBenessere”.

Il partenariato vede insieme l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di capofila, l’Università degli Studi del Sannio (responsabile Ennio Cavuoto), l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (responsabile Alda Troncone), l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale (responsabile Marianna Pace), l’Università degli Studi di Napoli Parthenope (responsabile Antonia Cunti), l’Università degli Studi di Salerno (responsabile Paola Aiello), l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (responsabile Gennaro Catone), la Scuola Superiore Meridionale (responsabile Margherita Interlandi), il Conservatorio di San Pietro a Majella (responsabile Carlo Mormile) e l’Accademia delle Belle Arti (responsabile Fabio Dell’Aversana).