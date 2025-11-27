Progetti d’Europa in Italia all’Orientale e alla Federico II

- pubblicità -

L’Università degli Studi di Napoli Federico II e L’Orientale di Napoli hanno ottenuto, negli ultimi anni, finanziamenti dall’Unione europea per progetti di ricerca competitivi in area umanistica per un valore di 26 milioni di euro, di cui 16 mln all’Ateneo federiciano e 10 a L’Orientale.

In particolare, le linee SH (Scienze sociali e umanistiche) e ERC (European Research Council) hanno consolidato il lavoro di docenti e ricercatori in un’ottica moderna e tecnologicamente avanzata e, soprattutto, hanno creato nuova occupazione con circa un centinaio di contratti tra assegni di ricerca, borse di ricerca, dottorati e contratti post-doc.

I risultati ottenuti in questi anni dagli Atenei partenopei saranno oggetto di confronto in occasione delle giornate di studio ‘Progetti d’Europa in Italia‘ con uno sguardo al futuro della ricerca umanistica nel Paese.

La prima giornata si terrà oggi, 27 novembre, dalle 9, a L’Orientale, nel Complesso Monumentale Monteverginella, in vico Santi Filippo e Giacomo, 21, e la seconda venerdì 28 novembre, dalle 9.30, alla Federico II, nella Biblioteca di Ricerca di Area Umanistica – BRAU, in piazza Bellini.

Gli incontri sono un’iniziativa congiunta delle Università L’Orientale e Federico II, promossi dalle docenti Florinda De Simini, professore associato di Storia dell’India, e Maria Chiara Scappaticcio, professore ordinario di Lingua e Letteratura latina, entrambe Principal Investigator di Progetti ERC presso i loro Atenei.

Ad aprire le giornate nei rispettivi Atenei saranno i rettori, Roberto Tottoli e Matteo Lorito e dai loro delegati alla ricerca, C. Maria Laudando e Lorenzo Marrucci, nonché dai saluti di Gala Maria Follaco (Vice-direttore del Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, UniOr) e di Andrea Mazzucchi (Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, UniNa) e Nicola Madonna (Direttore della Biblioteca di Ricerca di Area Umanistica).

Relatori saranno Principal Investigators di progetti ERC di settore SH5 e SH6 e si alterneranno in tavoli scientifici moderati da studiosi di fama internazionale.

Gli interventi introduttivi saranno tenuti da Fabio Fava, Consigliere del Ministro per la ricerca e l’innovazione in ambito europeo (MUR), e da Flavia Cumuli, Responsabile dell’Area ‘Humanities’ dell’ERC-Executive Agency (ERCEA).

I due tavoli tecnici previsti toccheranno aspetti come la gestione amministrativa e l’impatto delle digital humanities nell’articolazione delle ricerche progettuali.

