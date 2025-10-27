Salute e della sicurezza sul lavoro, incontro alla Federico II

- pubblicità -

Federico II e Inail Campania insieme per promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.

Martedì 28 ottobre, alle 11.30, nella Sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si terrà la firma e la presentazione dell’accordo quadro, sottoscritto tra l’Inail, Direzione regionale Campania, e l’Ateneo federiciano, finalizzato, tra l’altro, allo sviluppo di una collaborazione su temi e progetti inerenti ad attività tecnico-scientifiche e didattiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una collaborazione in linea con quanto auspicato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato in occasione della seconda edizione degli Stati Generali sulla Salute e sicurezza sul lavoro “…l’impegno congiunto di istituzioni, imprese lavoratori e parti sociali: un’alleanza capace di superare le differenze per perseguire obiettivi condivisi”

Alla cerimonia, presieduta da Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, e Daniele Leone, Direttore regionale Inail Campania, parteciperanno i direttori dei Dipartimenti dell’Ateneo federiciano.