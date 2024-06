Sarà Andrea Prota il nuovo Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Ordinario di Tecnica delle Costruzioni , eletto con il 95% delle preferenze, entrerà in carica a settembre

Andrea Prota, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, sarà il nuovo Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Eletto con il 95% delle preferenze, entrerà in carica a settembre. Prota, 50 anni, attualmente è al suo secondo mandato come direttore del Dipartimento di Strutture per l’ingegneria e l’architettura. Nella carica di Presidente succede alla professoressa Gioconda Moscariello.

Andrea Prota è titolare del Corso di ‘Tecnica delle Costruzioni’ per allievi del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio e dei Corsi di ‘Innovative Building Materials e di Diagnosi’ e ‘Terapia dei Dissesti Strutturali’ per allievi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica. È autore di circa 550 lavori scientifici pubblicati su rivista o presentati a congressi e commissioni nazionali ed internazionali ed è Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca Compositi Strutturali per Costruzioni Innovative (SCIC) dal 2014.