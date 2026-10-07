Settimana Internazionale della Ricerca, gli appuntamenti della Federico II, lectiones magistrales di Cacciari e Andreoli

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Dal 9 al 16 ottobre 2026 la XX edizione della Settimana Internazionale della Ricerca (SIR) porta a Napoli, Capo d’Orlando, Vietri sul Mare, Torre del Greco e Caserta, con due giornate conclusive a Matera il 23 e 24 ottobre, neuroscienziati, clinici, filosofi, giuristi e informatici, per discutere di «Matrici del vivente. Evoluzione, coscienza, post-umano».

La domanda al centro dell’edizione del ventennale è che cosa accade alla persona, alla cura e alla coscienza quando genetica, neurotecnologie e intelligenza artificiale entrano direttamente nei processi vitali.

La SIR assegna il Premio SIR 2026 al filosofo Massimo Cacciari e allo psichiatra Vittorino Andreoli, che terranno due lectio magistralis il 14 e il 15 ottobre. L’apertura è fissata per venerdì 9 ottobre alle 9.30 nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II.

Il tema

Terapie geniche, neuroprotesi, interfacce cervello-computer, psicofarmaci di precisione e algoritmi a supporto della diagnosi e delle decisioni terapeutiche rendono sempre più sottile il confine tra terapia e potenziamento, e tra corpo biologico e dispositivo. Da qui muovono gli interrogativi dell’edizione 2026, che riguardano da vicino la clinica: come resta centrale la persona quando la cura diventa algoritmica, che cosa accade alla coscienza quando viene modellata come un calcolo, dove conduce la possibilità di intervenire sul proprio patrimonio genetico. Il programma li declina in sessioni su salute mentale, invecchiamento e demenza, primi mille giorni di vita, psico-oncologia, autismo, neuromodulazione, dispositivi indossabili e diritto dell’intelligenza artificiale.

Il Premio SIR 2026

Ogni edizione assegna il Premio Settimana Internazionale della Ricerca a studiosi che hanno contribuito in modo significativo all’avanzamento della conoscenza; tra i premiati delle edizioni precedenti figurano Danilo Santos de Miranda, Santo Di Nuovo e Alberto Oliverio. Nel 2026 i riconoscimenti sono due.

Massimo Cacciari

Massimo Cacciari riceve il Premio SIR “Maestri del pensiero”. La motivazione lo indica come «una delle voci più libere del pensiero contemporaneo», per una ricerca che ha tenuto insieme filosofia, teologia, politica e arte interrogando le forme e i limiti dell’umano. Terrà la lectio magistralis «La matrice del vivente e l’avvenire della coscienza» giovedì 15 ottobre alle 9.30 nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore”. Introdurrà il Rettore della Federico II Andrea Mazzucchi; Nelson Mauro Maldonato leggerà la motivazione e Francesco D’Errico (Conservatorio Santa Cecilia di Roma) proporrà un preludio musicale. L’appuntamento è realizzato con il contributo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

Vittorino Andreoli

Vittorino Andreoli riceve il Premio SIR 2026 per le Scienze Cliniche, per oltre mezzo secolo di ricerca e pratica psichiatrica in cui, si legge nella motivazione, la conoscenza del cervello «è rimasta inseparabile dall’uomo che soffre». Terrà la lectio magistralis «Elogio del cervello umano, elogio dell’umanesimo» mercoledì 14 ottobre alle 10 all’Hotel Royal Continental di Napoli (Sala Partenope), in dialogo con Raffaele Sperandeo, Paolo Cotrufo, Dario Giugliano, Natasha Senço e Massimo Adinolfi.

Venti edizioni e la Medaglia del Presidente della Repubblica

La SIR è nata nel 2006 da un’idea di Nelson Mauro Maldonato, professore di Psicopatologia clinica alla Federico II e direttore scientifico dell’iniziativa, con l’obiettivo di collegare le realtà scientifiche del Mezzogiorno ai circuiti della ricerca internazionale. Dalle prime edizioni in Basilicata, la manifestazione si è radicata a Napoli e ha toccato Matera, Cosenza, Messina, Genova, Trapani, Capo d’Orlando, Durham, São Paulo e Rio de Janeiro. In vent’anni ha costruito una rete di collaborazioni con istituzioni come Harvard University, Duke University, il Max Planck Institute, la Sorbonne, l’École des Hautes Études, l’Universidade de São Paulo, l’University of the Arts London, l’International Institute of Information Technology di Hyderabad e l’Universidade do Minho.

Nel 2018, in occasione della XII edizione dedicata a «L’avvenire della cura», la SIR ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, riconoscimento del suo valore istituzionale e culturale. Il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche della Federico II è capofila dell’edizione 2026, che l’Ateneo inquadra tra le proprie attività di Terza Missione.

Il messaggio di Maldonato

«In due decenni la SIR ha riunito centinaia di studiosi delle maggiori università internazionali, costruendo collaborazioni durature e offrendo ai giovani ricercatori la possibilità di incontrare qui protagonisti della scienza internazionale», scrive Maldonato nella presentazione del programma. «Dopo vent’anni, la direzione resta la stessa: fare del Mezzogiorno un luogo della ricerca internazionale.»

APPUNTAMENTI PRINCIPALI

Venerdì 9 ottobre, ore 9.30 – Napoli, Aula Magna “Gaetano Salvatore”, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Federico II (via Sergio Pansini 5). Inaugurazione con i saluti istituzionali, tra gli altri, del Rettore Andrea Mazzucchi, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del Presidente della Regione Campania Roberto Fico. Lectio magistralis di Alberto Oliverio, «Tecnologie, cervello e libero arbitrio».

Mercoledì 14 ottobre, ore 10 – Napoli, Hotel Royal Continental, Sala Partenope (via Partenope 38/44). Lectio magistralis di Vittorino Andreoli, «Elogio del cervello umano, elogio dell’umanesimo».

Giovedì 15 ottobre, ore 9.30 – Napoli, Aula Magna “Gaetano Salvatore”. Lectio magistralis di Massimo Cacciari, «La matrice del vivente e l’avvenire della coscienza».

Venerdì 16 ottobre, ore 17 – Caserta, Archivio di Stato nella Reggia (piazza Carlo di Borbone). Conferenza stampa, preceduta alle 16:45 dall’inaugurazione della mostra documentaria «Archivio Broccoli» e seguita dal convegno «Il dialogo tra laici e cattolici nell’eredità di Paolo Broccoli e Raffaele Nogaro», con le conclusioni di Massimo Cacciari.

Venerdì 23 ottobre, ore 15.30 – Matera, Tribunale, Sala Conferenze COA (viale Aldo Moro 26). «Diritto, diritti e intelligenza artificiale».

Sabato 24 ottobre, ore 10 – Matera, Hotel Moyseion (Gradelle San Nicola del Sole 3). «Dal pensiero antico al pensiero artificiale. Evoluzione o regressione?»

Il programma completo delle 24 sessioni è consultabile su www.psicologiaclinicamedicina.unina.it/SIR