Sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici, martedì 16 in Parthenope

- pubblicità -

Il 16 settembre 2025, presso l’Aula Magna “Matilde Serao” dell’Università di Napoli “Parthenope”, si terrà il seminario dal titolo “La sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici: peculiarità della disciplina e necessari raccordi con le prescrizioni amministrativistiche”, che si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri su “Esternalizzazioni e sicurezza sul lavoro lungo la catena del valore”.

L’iniziativa intende approfondire, adottando una prospettiva multidisciplinare, le prescrizioni poste a presidio della salute e sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici, anche alla luce delle ultime novità normative, delle prassi amministrative e del ruolo delle parti sociali.

Coordinati dal Prof. Edoardo Ales, interverranno la Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, Giudice della Corte Costituzionale, il Prof. Marco Esposito, Univ. degli Studi di Napoli “Parthenope”, le Dott.sse Sabrina Tranquilli e Maria Giovanna Elmo, ricercatrici presso, rispettivamente, l’Univ. degli Studi di Napoli “Parthenope” e l’Università Federico II.

La discussione sarà arricchita dalle presentazioni di giovani studiose e studiosi di diverse discipline e dalle conclusioni della Prof.ssa Anna Papa, Univ. degli Studi di Napoli “Parthenope”.