Sound, Light & Medicine – Move Energy Edition all’Università Parthenope

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La medicina che dialoga con l’arte, la ricerca scientifica che incontra la cultura e l’impegno sociale. Torna a Napoli “Sound, Light & Medicine – Move Energy Edition”, il progetto culturale e scientifico giunto alla sua quinta edizione, in programma dal 30 giugno al 2 luglio all’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Move Energy”, laddove l’energia è intesa come movimento biologico, endocrino, metabolico e riproduttivo che sostiene la salute della persona. Un confronto che attraverserà endocrinologia della riproduzione, fertilità, metabolismo, sessualità, prevenzione e nuove frontiere della medicina integrata.

L’evento

L’evento, ideato e curato scientificamente dal dottor Fabio Perricone, ginecologo esperto in medicina della riproduzione e presidente della Fondazione MAUII – Medicina Arti Unite Italiane e Internazionali, realtà impegnata nella promozione del dialogo tra scienza, arti e impegno sociale, si avvale supporto scientifico del professor Carlo Alviggi, Presidente della SIFES-MR (Società Italiana della Fertilità e Sterilità e della Medicina della Riproduzione), e del professor Rosario Pivonello, Presidente eletto della SIAMS (Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità).

Tre figure di riferimento nei rispettivi ambiti che condividono l’obiettivo di promuovere un dialogo innovativo tra medicina, ricerca scientifica, cultura, arti e benessere della persona, nel segno della multidisciplinarietà che caratterizza l’evento che punta da anni a creare un ponte stabile tra sapere medico, arte e divulgazione culturale.

Linguaggi artistici

Accanto alle sessioni scientifiche sarà infatti dato ampio spazio anche ai linguaggi artistici, con interventi performativi e momenti culturali pensati per accompagnare il percorso congressuale e offrire una riflessione più ampia sul concetto di cura e benessere della persona.

Tra gli appuntamenti previsti anche la mostra delle opere realizzate dai medici artisti dell’associazione MedinArt, che celebra vent’anni di attività, e un’esposizione fotografica dell’associazione Africaintesta E.T.S., impegnata da anni in progetti di solidarietà internazionale.

Solidarietà

Nell’ambito della manifestazione è stata inoltre promossa una raccolta benefica sulla piattaforma GoFundMe (https://gofund.me/4320d67a7) per realizzare progetti umanitari a sostegno di attività scolastiche e formative, percorsi educativi per bambini e ragazzi, progetti sociali a favore delle comunità locali e iniziative di crescita e sviluppo nei villaggi della Tanzania.

Tra tutti coloro che contribuiranno alla raccolta fondi saranno assegnate due opere donate per questa iniziativa: una realizzata dal dottor Perricone in collaborazione con MedinArt e di una fotografia realizzata in Tanzania da Francesca Ciarnelli, fotografa e volontaria di Africaintesta.

“Sound, Light & Medicine” conferma così la propria identità di evento trasversale, capace di unire alta formazione medica, ricerca scientifica, espressione artistica e responsabilità sociale in un unico grande spazio di confronto.

Durante il congresso si terrà anche la consegna del Premio MAUII, riconoscimento assegnato a personalità che si sono distinte nel rapporto tra medicina, arte, comunicazione e impegno civile.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è promuovere una visione della medicina sempre più umana e multidisciplinare, nella convinzione che il progresso scientifico trovi la sua espressione più autentica quando è accompagnato dalla cultura, dalla sensibilità e dalla condivisione.