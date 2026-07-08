Spazio PIU, sportello di orientamento per studenti universitari con disabilità

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Nell’auditorium della Regione Campania, al Centro Direzionale di Napoli, è stato presentato Spazio PIU, il nuovo sportello di orientamento dedicato agli studenti universitari con disabilità impegnati nella ricerca attiva del lavoro.

L’iniziativa, promossa dalla Regione, nasce con l’obiettivo di offrire un accompagnamento personalizzato lungo l’intero percorso formativo e professionale, mettendo a sistema competenze, servizi e strumenti già presenti nel territorio.

Lo sportello è rivolto agli iscritti al penultimo e all’ultimo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico e di dottorato, oltre che ai laureati da non più di sei mesi presso una delle istituzioni universitarie accreditate nel sistema regionale del diritto allo studio.

All’evento di presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Campania Roberto Fico, l’assessora al Lavoro e alla Formazione Professionale Angelica Saggese, i dirigenti della Direzione Lavoro e Formazione Professionale Paolo Gargiulo e Giovanna Paolantonio, il presidente di Adisurc Campania Emilio Di Marzio e il Garante dei Disabili Paolo Colombo.

Servizi dedicati e percorsi personalizzati

Spazio PIU offrirà servizi professionali erogati dagli operatori dei Centri per l’Impiego regionali: orientamento, assessment, sottoscrizione del patto di lavoro, approfondimento della normativa di tutela e degli incentivi all’inserimento lavorativo. Il percorso individualizzato potrà includere anche strumenti delle politiche attive regionali, laboratori sperimentali, attività di osservazione e formazione in azienda, supporto alla progettazione imprenditoriale e incontri dedicati alla gestione del colloquio.

L’obiettivo è garantire condizioni effettive di accessibilità, partecipazione e autonomia, favorendo una transizione efficace verso il mercato del lavoro.

Le dichiarazioni

«Con questa iniziativa aggiungiamo un tassello ulteriore per comporre un puzzle che parla di diritti e opportunità per le persone con disabilità», ha dichiarato il presidente Roberto Fico, sottolineando la necessità di una sinergia istituzionale tra Regione, università e servizi territoriali. Fico ha ricordato anche altre linee di finanziamento attivate con il Fondo sociale europeo, tra cui quelle per l’assunzione di neuropsichiatri infantili e tutor familiari.

L’assessora Angelica Saggese ha definito Spazio PIU «un progetto sperimentale di apertura, presso l’Università Federico II, di uno sportello informativo dedicato, per sostenere persone con fragilità e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso un percorso personalizzato».