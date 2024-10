Sport e inclusione sociale alla Parthenope

- pubblicità -

Lo Sport e il Cinema come veicoli di inclusione, integrazione ed abbattimento dei pregiudizi sulle diversità: sono questi gli argomenti al centro del convegno sul tema “Lo Sport che unisce: tra il valore della diversità e la forza dell’inclusione”, in programma per la giornata di giovedì, 24 ottobre 2024, alle ore 15:00, a Napoli, nell’aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Un incontro di grande respiro, nel corso del quale gli studenti dell’ateneo napoletano avranno modo di dialogare con tre campioni di sport e di vita come Angela Procida, medaglia di bronzo nel nuoto alle Paralimpiadi di Parigi del 2024 e pluricampionessa europea e mondiale, Vincenzo Boni, medaglia di bronzo nel nuoto alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 e plurimedagliato agli Europei e ai Mondiali, e Gerardo Valentino Acito, studente atleta dell’Università Parthenope nella disciplina del para-powerlifting.

Con i campioni paralimpici, interverranno: la Prof.ssa Pasqualina Buono, Prorettore allo Sport e Stili di vita attivi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; la Prof.ssa Andreina Alfieri, referente degli studenti-atleti dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; il Prof. Domenico Tafuri, Direttore del Dipartimento delle Scienze Mediche, Motorie e del Benessere dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e delegato del Rettore per la disabilità; il Prof. Sergio Roncelli, Presidente del CONI Campania; il dott. Nicola D’Auria e il dott. Ciro Sorrentino Direttori dell’International Sport Film Festival che presenteranno ufficialmente, in questa occasione, l’edizione 2024 della rassegna cinematografica internazionale interamente dedicata al cinema sportivo, che da sempre promuove e valorizza i temi dell’inclusione, dell’integrazione e dell’impegno civile e il connubio speciale con lo sport.

La manifestazione, ideata e curata dall’Associazione Pragma, coordinata e diretta dal produttore cinematografico Nicola D’Auria e del regista Ciro Sorrentino, è realizzata con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, giunge quest’anno alla terza edizione e si è affermata, nel tempo, come Festival cinematografico di riferimento a tema sportivo.