Storia della fotografia a colori, incontro all’Accademia di Belle Arti

- pubblicità -

Venerdì 30 maggio alle ore 15.30 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli si svolgerà l’incontro Chromotherapia. Feel Good Color Photography Storia della fotografia a colori del XX secolo.

L’evento realizzato con Magazzini Fotografici a cui prenderanno parte insieme al Direttore dell’Accademia il prof. Giuseppe Gaeta, Silvia Pesci Presidente di Damiani Books, Antonio Ruggieri – Coordinatore Scuola di Fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Pierpaolo Ferrari Fotografo e co-fondatore di Toiletpaper e Sam Stourdzé Direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici moderati da Yvonne De Rosa Direttrice di Magazzini Fotografici.

L’iniziativa, che nasce grazie alla collaborazione instaurata dall’Accademia con Magazzini Fotografici, intende porsi come punto di riflessione sulla fotografia contemporanea, attraverso l’incontro con esponenti di spicco del mondo della cultura visuale. Il titolo dell’incontro, che prende spunto proprio dalla mostra attualmente in corso negli splendidi spazi di Villa Medici a cura del Direttore Sam Stourdzé e dell’artista Maurizio Cattelan e dal libro realizzato in occasione della stessa edito da Damiani Books, annuncia già il senso della tematica. Un’occasione unica per gli studenti di approfondire e conoscere, nell’era in cui il digitale e l’avvento della IA sta cambiando il modo di leggere le immagini, il senso e l’approccio con cui esponenti di spicco della fotografia contemporanea hanno catalogato la storia della fotografia a colori del XX secolo, avvalendosi così delle loro testimonianze e — sulle infinite possibilità di indagine e applicazione dell’arte fotografica.

Yvonne De Rosa, fotografa e direttrice del presidio culturale indipendente Magazzini Fotografici che fonda come progetto atto a contribuire al sostegno e la divulgazione della alfabetizzazione visiva e a promuovere un turismo sostenibile.

Toiletpaper è una rivista e uno studio creativo fondato e diretto da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Nata nel 2010, nel corso degli anni Toiletpaper è diventata un progetto vasto e variegato, che utilizza il suo stile irreverente e inconfondibile per affrontare diverse realtà.

Istituita più di 350 anni fa, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è una residenza per artisti, un centro d’arte con una programmazione plurale (mostre, festival, concerti, convegni) e un sito patrimoniale aperto ai visitatori. Per la Francia è tutt’oggi un simbolo dell’influenza della sua cultura, del suo sostegno alle arti e agli artisti: oltre 350 generazioni di artisti e ricercatori si sono succedute, da compositori ad architetti, da pittori a fotografi, da storici dell’arte a studiosi del cinema.

Sam Stourdzé è specialista dell’immagine contemporanea e del rapporto tra arte, fotografia e cinema. Curatore di mostre è anche autore di innumerevoli opere di riferimento. Dal 2020, dirige l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, di cui in passato è stato borsista. In precedenza è stato direttore dei Rencontres d’Arles e del musée de l’Élysée di Losanna, nonché redattore capo della rivista di fotografia ELSE.

Fondata nel 2004, Damiani Books è una casa editrice indipendente specializzata nella pubblicazione di libri d’arte contemporanea e di fotografia, tutti prodotti in Italia. Damiani collabora con artisti, curatori e istituzioni culturali internazionali. Dal 2012 è l’editore dei magazine e delle monografie di Toiletpaper.