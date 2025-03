Trueba, incontro con la stampa mercoledì 26

- pubblicità -

Mercoledì 26 marzo a mezzogiorno al Grand Hotel Oriente in via Diaz lo scrittore spagnolo David Trueba, che il giorno dopo sarà insignito della laurea honoris causa dell’Università L’Orientale, incontra la stampa.

Info laurea H.C.

Sarà conferita giovedì 27 marzo alle ore 11 nella basilica di San Giovanni Maggiore, in largo san Giovanni Maggiore, la laurea Honoris causa dell’Università L’Orientale in “Lingue e Letterature Europee e Americane”. La cerimonia prevede i saluti del Rettore Roberto Tottoli e del direttore del dipartimento di “Studi letterari, linguistici e comparati” Salvatore Luongo.

La laudatio è a cura di Marco Ottaiano. Il neolaureato Trueba terrà, in lingua italiana, una lectio magistralis dal titolo “La mia università”.

Motivazione della laurea: «Per la sua poliedrica e assidua attività di romanziere, giornalista, sceneggiatore, drammaturgo e regista cinematografico si propone, anche a dispetto della sua ancora giovane età, come un significativo protagonista del dibattito pubblico contemporaneo, sia nel Paese d’origine che a livello internazionale».

David Trueba (Madrid, 1969) è uno dei maggiori intellettuali e artisti spagnoli contemporanei. Autore di romanzi tradotti in quindici lingue e amatissimi da pubblico e critica, saggista, sceneggiatore, regista cinematografico vincitore di numerosi premi, editorialista per il quotidiano «El País», ideatore di programmi televisivi e radiofonici e autore e regista teatrale. In Italia tutti i suoi romanzi sono pubblicati da Feltrinelli.