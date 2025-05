Un ultimo saluto al Prof. Pasquino

- Pubblicità -

Caro Prof., non potrei inviarle in modo diverso quest’ultimo messaggio: una lettera di saluto.

Un giorno, sicuramente, riprenderemo a parlare, a confrontarci e a sorridere.

Sì, perché le piaceva leggere messaggi telefonici, e.mail, tutto ciò che lasciava traccia. Sapeva apprezzare un messaggio scritto più di tante parole dette a voce.

La conobbi dopo l’esame di Teoria delle Strutture al mio quarto anno di Università. Vidi in lei il Professore, un articolo determinativo, quello prima del titolo di Professore, estremamente appropriato e condiviso da tutti i suoi allievi. Mi creda, oggi assistiamo a tanti professori, ad un proliferare di professori, ma con la difficoltà di poter usare per ciascuno di loro il medesimo articolo.

Si ricorderà sicuramente della mia laurea in Tecnica delle Costruzioni. Una tesi sul comportamento sismico degli edifici in muratura, argomento a cui lei era molto legato, tanto da voler una copia e conservarla nella libreria del suo studio. Ritornai sul solco della Scienza delle Costruzioni quando gli sguardi si incrociarono nel mio Dottorato di ricerca in Ingegneria delle Costruzioni. Dopo le prove finali ebbi la possibilità di scegliere se seguire la Tecnica o la Scienza delle Costruzioni. Nella scelta dell’indirizzo mi lasciai trasportare dal suo carisma, dalla sua umanità, dalla sua generosità e dal suo saper vedere oltre le apparenze. Insomma, sapevo che con lei poteva iniziare un progetto di vita prima ancora che una carriera universitaria. Così è stato e ne sono contento.

Sono stati anni intensi di stima e affetto reciproco che hanno lasciato un segno indelebile nella mia vita. Quante piacevoli e costruttive chiacchierate intorno alla sua scrivania del Dipartimento, quella scrivania che lei ricordava, orgogliosamente, essere stata del suo Maestro e Professore Vincenzo Franciosi.

Quanti aneddoti sul Prof. Franciosi, un Maestro di Scienza delle Costruzioni che non ho avuto il piacere di conoscere se non tramite i sui libri e, indubbiamente, i suoi racconti. Mi ha sempre colpito la sua grande riconoscenza, ammirazione e profondo rispetto verso la figura di Franciosi. Quanto entusiasmo e sincero orgoglio nel periodo in cui è stato Direttore del Dipartimento di Scienza delle Costruzioni intitolato a “Vincenzo Franciosi”. I suoi libri con la copertina di colore rosso amaranto, introvabili, ma consultabili nel suo studio, erano una sorta di reliquie. Quando, nella sua libreria, non era presente uno dei sei volumi rosso amaranto, le bastava uno sguardo per capire che mancava qualcosa, qualcosa di importante. Un primo grazie va sicuramente nell’avermi reso partecipe di una Scienza delle Costruzioni “stile Franciosi”, direbbe lei della “vecchia scuola” o della “Scuola napoletana di Ingegneria”, proprio quella Scuola che mi ha affascinato e che grazie a lei ho potuto vivere e rivivere.

Tanti i suoi libri, ma quello a cui sono rimasto profondamente legato è intitolato “Lezioni e problemi di Scienza delle Costruzioni” frutto di una sua idea di raccogliere, in formato manoscritto, le lezioni tenute dal Prof. Franciosi negli anni accademici dal 1970-1990. Una copia da lei firmata con una bellissima prefazione che ripongo, gelosamente, nella mia libreria. Un libro la cui prefazione è un ritorno al passato riportando tutti i grandi nomi della Scuola napoletana e i nostri nomi. Quanto era legato a noi giovani, quanto sapeva valorizzarci, quanti “caffè e cornetto” le piaceva offrirci.

Oltre alla scrivania del Dipartimento, non si può dimenticare la scrivania di casa sua. Le piaceva parlare di Università anche a casa ed era chiaro il suo intendo: andare oltre la disciplina, stringere relazioni umane profonde e creare un reciproco arricchimento. Aveva una grande capacità di ascolto e sapeva farsi ascoltare. Quanta gentilezza, quanta empatia, quanta voglia di conoscere la persona in profondità, quanta voglia di vivere pienamente la propria vita ed essere da guida, tramite la sua grande esperienza, per la vita dell’altro.

Caro Prof., la ricorderò con grande affetto e mi mancherà, ma so che continuerà a vivere nei miei ricordi e non solo. Quest’ultima precisazione non mi va di approfondirla anche perché si collega agli ultimi messaggi che ci siamo scambiati in questa settimana. Nell’ultimo messaggio le scrissi qualcosa … ha avuto conferma che avevo ragione! In aggiunta, posso dirle che sono contento che abbia ritrovato la sua meritata Pace con l’amata Prof.ssa Luciana, sicuramente insieme sarete guida e sostegno per tutta la famiglia.

Ing. Donato Cancellara