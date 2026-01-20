Università Parthenope, missione in Marocco ed accordo con l’Università di Fes

- pubblicità -

La Cattedra UNESCO dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope ‘Ecosistemi Imprenditoriali e Innovativi nel Mediterraneo e area MENA’ è stata protagonista di una missione accademica in Marocco, su invito dell’Università di Fès, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, della formazione e dello sviluppo imprenditoriale.

Al centro della visita, la firma di una convenzione tra i due Atenei per l’avvio di attività congiunte di ricerca e formazione, rivolte a docenti e studenti. L’accordo rappresenta un passo significativo nel consolidamento delle relazioni accademiche tra Europa e Africa, in linea con la missione della Cattedra UNESCO dell’Università di promuovere partenariati strategici e scambi di competenze a livello internazionale.

Accanto alla cooperazione istituzionale, anche un seminario formativo rivolto a studenti e docenti, dedicato alla presentazione del TEEG (The Entrepreneurial Ecosystem Game), un avanzato strumento di simulazione che consente ai partecipanti di calarsi nel ruolo di strategist di un ecosistema imprenditoriale. Attraverso un’esperienza di apprendimento immersiva e interattiva, il TEEG permette di analizzare le dinamiche dei sistemi complessi, gestire le relazioni tra stakeholder e prendere decisioni strategiche in contesti realistici.

Basato sul MIT Stakeholder Framework, il gioco-simulazione è pensato come uno strumento di formazione avanzata per l’analisi degli ecosistemi imprenditoriali, l’allineamento degli stakeholder e la pianificazione strategica di lungo periodo, offrendo un approccio pratico alle sfide tipiche dell’imprenditorialità contemporanea.

La missione si inserisce inoltre nel quadro del dibattito internazionale su cooperazione e sviluppo. I docenti Marco Ferretti, Chiara Cannavale e Andrea Caporuscio sono coinvolti nell’evento «L’Afrique Atlantique, partenariat Sud-Sud et positionnement mondial du Maroc», con interventi dedicati al ruolo della cultura nella cooperazione internazionale e alla definizione delle traiettorie di sviluppo dell’economia marocchina, valorizzando in particolare il contributo delle relazioni tra università e impresa.

Con questa iniziativa, la Cattedra UNESCO dell’Università Parthenope conferma il proprio impegno nel promuovere internazionalizzazione, innovazione didattica e dialogo interculturale, contribuendo alla costruzione di nuovi modelli di cooperazione accademica e sviluppo sostenibile tra Europa e Africa.