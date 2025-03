Università Parthenope, venerdì Ronjon Nag

- pubblicità -

Napoli accoglie una delle menti più visionarie della tecnologia contemporanea. In occasione del Graduation Day del Master MEIM – Master in Entrepreneurship and Innovation Management dell’Università Parthenope, realizzato in collaborazione con la prestigiosa MIT Sloan School of Management, domani, venerdì 14 marzo alle 16 interverrà Ronjon Nag, professore associato di genetica presso la Stanford Medicine. Nag insegna scienza della longevità, intelligenza artificiale, genetica, etica e venture capital, contribuendo a plasmare il futuro di questi settori.

UN PIONIERE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DELLA TECNOLOGIA MOBILE Ronjon Nag, attivo nel campo dell’intelligenza artificiale da oltre 40 anni, è stato inserito nella Silicon Valley Engineering Hall of Fame nel 2024, consolidando il suo ruolo di figura di spicco nel panorama tecnologico globale. Laureato in Ingegneria Elettronica ed Elettrica presso l’Università di Birmingham, ha conseguito un Master in Management Science al Massachusetts Institute of Technology (MIT) e un dottorato in Ingegneria all’Università di Cambridge.

Nel corso della sua carriera, ha introdotto innovazioni rivoluzionarie nell’intelligenza artificiale, nel riconoscimento vocale e nella tecnologia mobile. Fondatore di aziende pionieristiche come Lexicus Corp, specializzata in riconoscimento vocale e input predittivo (acquisita da Motorola), e Cellmania, che ha sviluppato infrastrutture per store digitali (acquisita da BlackBerry), Nag ha lasciato un segno indelebile nel settore. Nel 1993, il TIME lo ha ritratto in copertina per il primo prototipo di computer capace di imitare i meccanismi del cervello umano.

Oggi, attraverso il suo gruppo R42, Nag guida investimenti strategici in intelligenza artificiale e longevità, incubando startup all’avanguardia e collaborando con istituzioni accademiche di primo piano. Le sue ricerche stanno accelerando la scoperta di farmaci e identificando nuovi biomarcatori dell’invecchiamento. L’allungamento della vita non è solo un obiettivo scientifico e umanitario, ma anche una delle più grandi opportunità di mercato della storia. Grazie alla sua esperienza, Nag è un opinion leader nel campo degli investimenti strategici, con il potenziale di ridefinire l’assistenza sanitaria, estendere la durata della vita produttiva e generare rendimenti significativi.

IL MEIM: UN MASTER DI ECCELLENZA INTERNAZIONALE Il MEIM – Master in Entrepreneurship and Innovation Management offre agli studenti un percorso formativo d’eccellenza per acquisire competenze avanzate in imprenditorialità e gestione dell’innovazione, con un focus su leadership, creazione di valore, innovazione dirompente e progettazione di modelli di business. Nasce dalla collaborazione decennale tra l’Università Parthenope e la Sloan School del MIT, prima università al mondo nei ranking globali.

L’iniziativa è stata avviata dal professor Marco Ferretti, ex alunno e successivamente ricercatore presso il MIT, oggi docente alla Parthenope, insieme ai professori Francesco Calza e Michele Simoni. Il progetto ha ricevuto il supporto della Regione Campania, rappresentata dall’Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup Valeria Fascione, e di imprenditori di spicco come Vanni Ranieri e Giuseppe Maffia di Nextgeosolutions, Guido Grimaldi del Gruppo Grimaldi, Vito Grassi (presidente di Graded SpA) e BPER Banca.

«Il MEIM è giunto alla sua terza edizione e ha già lanciato cinque startup», spiega Ferretti.

«L’intervento di Ronjon Nag al Graduation Day rappresenta un’opportunità straordinaria per gli studenti e per l’intera comunità accademica di interfacciarsi con una delle menti più brillanti dell’innovazione tecnologica contemporanea».

Inizialmente, il master ha partecipato al MIT REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program), un progetto volto a sviluppare una strategia per la Regione Campania, favorendo la nascita di nuove imprese innovative grazie alla collaborazione tra università, grandi aziende e istituzioni. Successivamente, l’Università Parthenope ha consolidato la partnership con il MIT, includendo lo scambio di ricercatori, la presenza di Visiting Professor del MIT e il supporto alla nascita di startup innovative grazie all’acceleratore Knowtrack e al Contamination Lab, fondato dal Rettore Antonio Garofalo.

Per ulteriori informazioni sulle attività della Cattedra UNESCO e sui progetti in corso, si invita a visitare il sito ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.