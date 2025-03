Università Svelate, gli appuntamenti de L’Orientale

- pubblicità -

Anche quest'anno L'Orientale partecipa a "Università Svelate", la Giornata Nazionale delle Università, promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L’evento rappresenta un’occasione unica di incontro con famiglie e futuri studenti, attraverso momenti di confronto, workshop e dibattiti aperti al pubblico.

L’edizione 2025 pone particolare attenzione alle città universitarie, valorizzandole come spazi di innovazione, sviluppo e coesione sociale. Le Università, in sinergia con le amministrazioni locali e la società civile, lavorano per rendere i territori più funzionali, sostenibili e attrattivi, a beneficio delle comunità studentesche e dell’intera cittadinanza, vedi documento.

L’evento vuole rafforzare il dialogo tra Atenei, istituzioni locali e cittadini, promuovendo strategie innovative per il futuro delle città universitarie.

Giovedì 20 marzo:

alle 10.30 – Palazzo Giusso – convegno

La conoscenza e il dialogo per la costruzione di una società accogliente e solidale.

dalle 9 alle 13.30 da remoto – convegno

Alle 9.30 al museo civico Gaetano Filangieri

il Palazzo Filangieri apre le porte al pubblico con una ‘Lezione itinerante’ di orientamento tra storia, arte e filosofia, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’UNIOR. Il prof. Riccardo Naldi introdurrà i lavori e dialogherà con il prof. Luca Nicola Manzo, responsabile delle attività culturali del Museo, che interverrà sulla storia del Palazzo e della famiglia Filangieri. La lezione di orientamento sarà affidata alla prof.ssa Anna Maria Rao che parlerà degli Illuministi meridionali e della ricerca della felicità. Concluderà i lavori la prof.ssa Mariassunta Picardi con Note sul diritto al perseguimento alla felicità. Con il tema della felicità, la manifestazione scientifica costituirà un’occasione per celebrare anche la Giornata Internazionale della felicità. Parteciperanno studenti degli Istituti di Istruzione superiore.