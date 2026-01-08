Vesperies alla Facoltà Teologica di Capodimonte

- pubblicità -

Nell’Università medievale era detta “Vesperies” la lezione pomeridiana tenuta dal Maestro.

Egli iniziava la propria funzione specifica tenendo le lezioni magistrali e stabilendo quelle da disputare.

A partire dallo scorso dicembre, anche la Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – riprendendo una sua antica tradizione e in collaborazione con l’ISSR Donnaregina, l’AC e la Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Napoli – dedica alcuni pomeriggi alla discussione su temi di attualità per la Chiesa e per il mondo.

Alcuni esperti riflettono ad alta voce, in vista di un dibattito pubblico, i temi di volta in volta affrontati. Ogni incontro prevede due fasi: una espositiva, con l’intervento dell’esperto; l’altra, di libero dibattito tra esperto e intervenuti.

Il secondo incontro si svolgerà giovedì 8 gennaio 2026, dalle ore 17 alle 18.30, nella sede della Facoltà Teologica a Capodimonte, e sarà ospite padre Luigi Sabbarese, uno dei massimi esperti del Diritto nella Chiesa. Tema: “Diritto canonico digitale”.

«Questi incontri – spiega monsignor Antonio Foderaro, decano della Sezione San Tommaso – esplorano una serie di temi attuali, tra cui la sinodalità digitale e le sfide poste dall’intelligenza artificiale. Si analizza, inoltre, la promulgazione digitale delle leggi canoniche e la protezione della privacy religiosa, approfondendo l’evangelizzazione e la catechesi online». Tra gli argomenti che si tratteranno ci sono anche i reati digitali canonici, la tutela dei minori nel contesto digitale e le implicazioni del digitale nella disciplina matrimoniale e nei processi di nullità del matrimonio.