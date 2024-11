Women’s Week alla Parthenope

- pubblicità -

Lunedì 25 novembre l’Università Parthenope apre le porte alla musica, alla letteratura, al teatro e ad ogni forma di arte per rimarcare un forte NO alla violenza contro le donne.

Le manifestazioni si inseriscono nella ‘Parthenope Women’s Week’, un ciclo di incontri ed eventi promossi dal Comitato Unico di Garanzia con la sua Presidente, la Prof. Maria Ferrara, che coinvolgeranno tutte le sedi dell’Ateneo fino al giorno 3 dicembre e che nascono nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Primo appuntamento a Palazzo Pacanowski alle ore 10,30 per l’incontro con l’autrice e produttrice teatrale Sarasole Notarbartolo su ‘Empowerment femminile nelle arti dello spettacolo’, ed a seguire alle ore 11,30, l’incontro con Paola Tavella, autrice del volume ‘Contrattacco – ribellarsi e difendersi dalla violenza maschile’. Alle ore 15,00, sempre a via Acton, si terrà un reading letterario di brani selezionati dagli studenti dell’Ateneo, con la partecipazione del regista e attore Carlo Guitto. Conclusione a via Acton alle ore 17,00 con una tavola rotonda con tanti artisti della scena musicale contemporanea sul tema della violenza contro le donne nel linguaggio della musica’.