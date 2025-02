Uomo in Mare, ecofilosofia alla Gaiola

- pubblicità -

Il Parco Sommerso di Gaiola, uno dei siti naturalistici ed archeologici più suggestivi della Campania, organizza una speciale iniziativa culturale dal titolo “Uomo in Mare: Dialoghi e Pratiche Ecofilosofiche nell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola”, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

L’iniziativa, che si svolgerà i sabati mattina tra febbraio e marzo, rappresenta un viaggio tra Filosofia e Scienza con l’obiettivo principale di educare il pubblico ad una funzionale consapevolezza e sensibilità ecologica, analizzando l’ancestrale relazione tra Uomo e Mare e come questa si sia trasformata nel tempo.

L’iniziativa, a cura del Dott. Enrico De Luca, del Master in Consulenza Filosofica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, prevede quattro incontri tematici di divulgazione di filosofia, scienza, archeologia, ecologia, laboratori esperienziali e visite guidate, per esplorare il legame tra Uomo, Natura e Mare. Gli incontri saranno aperti dal Prof. Gennaro Carillo, ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Seguiranno incontri tra filosofia e scienza che vedranno tra i relatori Enrico De Luca, curatore dell’iniziativa, Maurizio Simeone, ecologo marino e Direttore del Parco Sommerso di Gaiola, Paola Masucci, naturalista e Presidente del Centro Studi Gaiola, e la Dott.ssa Martina Defina, esperta in Turismo sostenibile.

I 4 incontri tematici si svolgeranno dalle 10:00 alle 14:00 presso il CeRD – Centro Ricerca e Divulgazione del Parco Sommerso di Gaiola secondo il seguente programma:

 15/02/2024 – MERAVIGLIA/PAURA: il legame emozionale tra l’Uomo e la Natura;

 22/02/2025 – ARMONIA/CICLICITA’: l’armonia con la Natura, il ciclo della vita;

 1/03/2025 – SAGGEZZA/ACCETTAZIONE: la saggezza del Mare, l’accettazione dell’imprevedibile;

 8/03/2025 – FRAGILITA’/RELAZIONE: la relazione tra Uomo e Ambiente, la fragilità del Mare;

Gli incontri saranno gratuiti, aperti a tutti, su prenotazione obbligatoria esclusivamente online. Un’occasione per tutti per riflettere sulla delicata relazione che da sempre unisce Uomo e Mare.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Mare di Inverno” promosso dal CEA – Centro Educazione Ambientale della Rete INFEA, con il contributo della Regione Campania. Nell’ambito degli incontri vi è la possibilità di partecipare gratuitamente allo sportello di consulenza filosofica con il dott. Enrico De Luca, del Master di Consulenza Filosofica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (solo su prenotazione).

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www.gaiola.org/single-post/uomo-in-mare-dialoghi-ecofilosofici-al-parco-sommerso-di-gaiola