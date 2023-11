Urbanizer, 20 giovani per la documentazione e la produzione della creatività urbana

È on-line la call del progetto “URBANIZER: documentazione, formazione e operatività nell’ambito della creatività urbana” che selezionerà 20 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti a Napoli o in provincia.

Obiettivo generale del progetto è strutturare, presso il Centro Territoriale per la Creatività Urbana di Ponticelli, sito nella stazione circumvesuviana “Argine Palasport”, un laboratorio dedicato a documentazione, promozione e formazione nell’ambito della creatività urbana. Si prevede l’attivazione di due laboratori: Laboratorio 1: “Far sapere”, rivolto alla catalogazione di documenti; Laboratorio 2: “Saper fare”, rivolto alla produzione di opere. I laboratori si concluderanno con la realizzazione di un podcast come esito del Laboratorio 1, di un’opera murale come esito del Laboratorio 2 e di un’app, per organizzare in digitale documenti e opere.

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente online, compilando, entro le ore 23.59 del 26/11/2023, l’apposito modulo disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/18cyeZogFpcBLnSTXJUGuNMyVxZOMns-XwlrZr_FN_I8/edit