Valentina Castellani-Quinn premiata al Leucian Dialogue nella Reggia di Caserta

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Nella cornice straordinaria della Reggia di Caserta, patrimonio mondiale UNESCO, si è svolta la prima edizione del The Leucian Dialogue – Women, Diplomacy & Cultural Leadership, forum internazionale promosso dalla Fondazione Orizzonti in occasione della Giornata Internazionale delle Donne nella Diplomazia e delle celebrazioni per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio. Tra le personalità insignite del prestigioso Leucian Honour figura Valentina Castellani-Quinn, Presidente di Quinn Studios Entertainment di Los Angeles.

Un riconoscimento alla carriera internazionale

Valentina Castellani-Quinn è produttrice cinematografica pluripremiata a livello internazionale e Direttore Artistico del MATIFF – Matera International Film Festival. Il suo percorso professionale l’ha condotta a importanti riconoscimenti nel panorama cinematografico mondiale e a candidature agli Academy Awards, un bagaglio di esperienza che ha condiviso con il pubblico presente alla Reggia attraverso una riflessione personale e profonda.

«Il mio cammino artistico e professionale è iniziato trasformando un’esperienza difficilissima in energia creativa», ha dichiarato Castellani-Quinn nel corso del suo intervento. «La vulnerabilità è la più grande forza per un filmmaker. Il cinema e le donne hanno il potere di ispirare senza imporre, ma piuttosto di farci riflettere, creando dialogo, empatia e cambiamento».

Un messaggio che ha raccolto ampio consenso tra gli ospiti, ribadendo il ruolo dell’arte e della cultura come strumenti di diplomazia e costruzione della pace.

L’impegno produttivo: tra Los Angeles e Matera

Oltre alla guida di Quinn Studios Entertainment e del MATIFF, Valentina Castellani-Quinn è tra i produttori del documentario “My Father and Qaddafi”, diretto dalla regista Jihan K., attualmente impegnato nel percorso internazionale verso la candidatura agli Academy Awards 2027 — una conferma ulteriore del suo ruolo di rilievo nella produzione cinematografica indipendente di respiro internazionale.

Un forum tra diplomazia, cultura e istituzioni

Ad aprire i lavori del forum sono stati il Presidente della Fondazione Orizzonti, Giuseppe Menniti, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppina Castiello. La moderazione è stata affidata alla giornalista e Vicedirettrice della Direzione Editoriale RAI, Iman Sabbah.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità di rilievo internazionale: l’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania S.E. Dalia Kreivienė, la giudice internazionale Ida Caracciolo, l’ex Ministro Cécile Kyenge, la scienziata Annamaria Colao, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo Francesca Fazio ed Eduina Marino, Presidente e CEO di Nippon Sanso Italia

San Leucio e l’eredità illuminista proiettata nel futuro

Con questa prima edizione, The Leucian Dialogue si afferma come nuovo punto di riferimento internazionale dedicato alla leadership femminile, alla diplomazia culturale e alla promozione dei diritti, raccogliendo l’eredità illuminista della Real Colonia di San Leucio e proiettandola verso il futuro.

Il riconoscimento conferito a Valentina Castellani-Quinn rappresenta non solo un tributo al suo percorso professionale nel panorama cinematografico internazionale, ma anche alla sua costante attività nel promuovere il dialogo tra culture e il ruolo delle donne come protagoniste di una nuova diplomazia culturale. La serata alla Reggia di Caserta ha confermato come cultura e leadership femminile possano diventare strumenti concreti di cooperazione internazionale, con una voce sempre più autorevole capace di ispirare oltre i confini italiani.

a cura di Titti Petrucci