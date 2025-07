Vedi Napoli d’Estate e poi Torni, la quarta edizione

- pubblicità -

La quarta edizione di “Vedi Napoli d’Estate e poi Torni”, rassegna promossa e sostenuta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, rinnova l’obiettivo di accompagnare turisti, famiglie e cittadini in un viaggio alla scoperta della città, tra escursioni sul mare e passeggiate guidate.

Insieme all’artista e divulgatore Amedeo Colella e al direttore artistico del Festival del Giallo Città di Napoli Ciro Sabatino, gli ospiti della rassegna potranno esplorare scorci suggestivi, ammirare la costa da punti di vista inediti – anche dal mare – e lasciarsi guidare nei racconti, nella storia e nei misteri di Napoli.

La rassegna “Vedi Napoli d’Estate e poi Torni” 2025 è stata presentata alla stampa dall’Assessora Comunale al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, insieme ad Amedeo Colella e Ciro Sabatino.

«Questa edizione è dedicata soprattutto al mare, perché l’anno scorso, quando per la prima volta abbiamo sperimentato visite alla città e alla nostra costa meravigliosa a bordo di gommoni e barche a vela, abbiamo proposto un’esperienza che ha avuto grande successo. Quest’anno proponiamo un upgrade con un itinerario a bordo di un galeone, una barca storica e accogliente, dove ci sarà l’artista, narratore, grande conoscitore della lingua napoletana Amedeo Colella, che lo scorso anno ha accompagnato cittadini e turisti alla scoperta della Napoli più storica, più antica, rivelando storie meno conosciute. E sarà sempre lui a guidare la narrazione delle passeggiate via terra, che saranno sempre vicino al mare. Siamo già in piena preparazione America’s Cup ed è bellissimo rivalutare questo rapporto della città con il mare. Nella rassegna “Vedi Napoli d’etate e poi Torni” c’è anche il tour del giallo, inventato da Ciro Sabatino, che, da due anni, vede il sostegno fermo e convinto dell’Assessorato al Turismo: da settembre incominceremo le passeggiate nella Napoli delle figure letterarie l’hanno resa città del mistero, del noir e del giallo. Invitiamo tutti i napoletani e turisti a partecipare a questa bella e gratuita esperienza. Inoltre, il 15 agosto all’alba, come lo scorso anno, proponiamo il concerto all’alba sulla terrazza di Sant’Antonio a Posillipo, mettendo a disposizione due navette gratuite in partenza alle 4:00 da via Brin e da Piazza Municipio. È stata una sperimentazione che si è rivelata un successo. E sono sicura che anche quest’anno tante persone, chi resta in città e chi sceglie la nostra città per le vacanze, avranno voglia di partecipare a questa rassegna, che si rivela un modo alternativo di godere Napoli». Così l’assessora comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.



«In che modo il mare incide sull’arte, la lingua, la storia, la cultura, la gastronomia di Napoli? Noi siamo figli di questo mare. Siamo figli dei greci che arrivarono via mare e poi siamo diventati romani e abbiamo una lingua straordinaria. Pensate in che modo il mare influisce sulla nostra lingua. Qualche esempio: un uomo brutto e “’nu scuorfano”, una donna brutta è “’nu purpo”, un uomo innocente è “’nu piscitiello ’e cannuccia”. Guardate quante locuzioni vengono dal mare. Lo diceva Ferdinando II Borbone: “il mio regno è circondato dall’acqua. Ho tre lati di acqua salata, il Tirreno, lo Ionio e l’Adriatico, e poi tengo un lato di acqua benedetta, lo Stato Vaticano. È naturale, quindi, che tutte le locuzioni vengono dal mare. In questo tour “Napoli tra le onde” voglio coinvolgere tutti i partecipanti in un gioco di ruolo: saremo i greci che arrivarono da Cuma e vennero a fondare il primo nucleo abitativo sull’isoletta di Megaride, a cui hanno danno il nome della sirena Partenope, che la leggenda voleva seppellita in quel luogo. In questo modo ci ricolleghiamo anche a tutti gli eventi della rifondazione della Neapolis. Quindi celebreremo la Paleopolis e la Neapolis, la nuova città». Così l’artista e divulgatore Amedeo Colella.



«Uno dei posti in cui il Tour del Giallo Città di Napoli condurrà cittadini e turisti è un luogo straordinario e incredibile vicino al mare. Una delle cose strane del giallo a Napoli è che anche se abbiamo tutto questo mare, sole, colore, il giallo a Napoli è iniziato con il nero di Salvatore Di Giacomo, che sarebbe potuto venire qui a cantare “Marechiaro” e che, invece, ha scritto e raccontato una storia nera ambientata in una Germania nebbiosa, triste, misteriosa. E da qui che inizia la storia del giallo a Napoli. Per questa edizione di “”Vedi Napoli d’estate e poi Torni” proponiamo 5 itinerari per un totale di 10 tour, il sabato e la domenica mattina, alla scoperta dei luoghi topici del giallo e del crime a Napoli». Così il direttore artistico del Festival del Giallo Città di Napoli Ciro Sabatino.

La rassegna estiva propone “Racconti di Napoli dal mare” e la terza edizione del “Tour del Giallo Città di Napoli” per un totale di 38 itinerari gratuiti fino al 5 ottobre, articolati in 12 tour “Napoli tra le onde”, 6 tour “Il Lungomare di Napoli”, 10 tour “Una magnifica passeggiata sul mare” e 10 appuntamenti con il “Tour del Giallo Città di Napoli”.

Dopo il successo dello scorso anno, torna il Concerto di Ferragosto all’Alba sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo.

Appuntamento alle 5:00 in terrazza.

Per raggiungere il luogo del concerto, l’Assessorato al Turismo ha messo a disposizione di turisti e cittadini due navette in partenza alle 4:00 da Piazza Municipio e dal Parcheggio Brin (via Benedetto Brin, 100).