Vedi Napoli d’estate e poi Torni, la V edizione

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Quinta edizione di “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”, progetto ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive che rende omaggio al mare, regalando a cittadini e turisti la straordinaria esperienza di un viaggio a bordo di un Galeone ammirando lo skyline di Napoli; alla città capitale del mistery e del noir tra le vie della città scenario di segreti e delitti; e al grande patrimonio musicale napoletano e mediterraneo con il concerto all’alba di Ferragosto sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo.

Il programma è stato presentato alla stampa, che ha partecipato a un press tour in anteprima a bordo del Galeone, dall’assessora al Turismo e alle attività produttive Teresa Armato, dallo scrittore e divulgatore Amedeo Colella e dal direttore artistico del Festival del Giallo Città di Napoli Ciro Sabatino.

Teresa Armato

«Napoli vista dal mare è meravigliosa. Proponiamo ai turisti e ai nostri concittadini, ancora una volta, un’esperienza molto originale. Visto il grande successo dello scorso anno del tour a bordo del Galeone, all’itinerario che da Castel dell’Ovo arriva a Bagnoli, ne abbiamo aggiunto un secondo che da Castel dell’Ovo arriva a Pietrarsa per fare scoprire anche la zona che si inserisce nel miglio d’oro. A bordo ci sarà una guida d’eccezione, lo storico Amedeo Colella con i suoi straordinari racconti. Finiti i tour del mare, iniziano i Tour del Giallo Città di Napoli, alla scoperta della Napoli misteriosa e noir, una bellissima rassegna, ideata e curata nella direzione artistica da Ciro Sabatino. “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”, centrale nella programmazione dell’Assessorato al Turismo, insieme alle iniziative presentate ieri dalla Cultura, propone un altro modo di scoprire Napoli d’estate. Due anni fa e lo scorso anno abbiamo proposto il concerto all’alba di Ferragosto, un incanto, un evento al quale ho sempre assistito e anche quest’anno ci sarò. Chi desidera partecipare potrà raggiungere la terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo, a bordo due navette gratuite in partenza alle 4:00 da via Brin e da Piazza Municipio». Così l’Assessora Teresa Armato.

Amedeo Colella

«Seconda edizione di “Racconti di Napoli dal mare” ma, quest’anno, con un elemento di grande novità. Al tour posillipino, legato all’ozio creativo degli antichi Romani, si aggiunge un tour inedito verso Pietrarsa, il Negotium, dedicato alle attività produttive. Un tour che normalmente non viene mai effettuato. In questo nuovo itinerario scopriremo aneddoti, leggende, storie e storie romanzate, certissime leggende su luoghi del tutto ignorati dal mainstream culturale: dal Forte di Vigliena al ponte della Maddalena, a Porta di Massa, al Borgo di Loreto, all’esplosione della Caterina Costa a Pietrarsa, alla Croce dell’Agno e a San Giovanni a Teduccio». Così Amedeo Colella.

Ciro Sabatino

«Il giallo a Napoli ha molto a che fare con il mare. Il primo delitto viene raccontato dalla grande cronista Matilde Serio è ambientato su una barca, narra di un omicidio e si intitola “La brachetta dell’amore” e apre la grande storia del crime. Iniziamo il 5 settembre e proponiamo due tour ogni fine settimana. Dopo aver conosciuto i luoghi dei padri del giallo partenopeo, e dopo aver esplorato i territori nei quali si mossero tutti i protagonisti della grande stagione crime napoletana nelle precedenti edizioni, i Tour del Giallo Città di Napoli 2026 mettono a fuoco, in questa quarta e ricca edizione, una esplorazione nella cronaca e nella letteratura di genere che contraddistinguono aspetti culturali nuovi e di memoria storica della città indagati attraverso punti di vista insoliti e curiosi, proponendo la visita di cinque luoghi diversi». Così Ciro Sabatino.

RACCONTI DI NAPOLI DAL MARE

18 tour a bordo del Galeone e due itinerari: “Otium. Posillipo e le ville di ozio” e “Negotium. Le attività produttive verso Vigliena e Pietrarsa”.

A bordo, insieme a una guida turistica che racconterà la storia dei luoghi, ci sarà lo scrittore e divulgatore Amedeo Colella che, nei panni di ’O Prufessore, renderà il viaggio un’esperienza narrativa con aneddoti su lingua, gastronomia e cultura napoletana legata al mare di Napoli, esplorando “Il mito di Partenope e le sirene”, “Posillipo, i borghi, le ville della costa”, “L’Otium degli antichi romani”, “Il fascino della Gaiola e la leggenda della villa maledetta”, “Il Castel dell’Ovo e il mito dell’uovo di Virgilio”, “Il lungomare Caracciolo e la sua trasformazione nel tempo”, “La cucina di mare napoletana: piatti tipici e antiche ricette”, “Le feste religiose legate al mare: Santa Lucia, San Gennaro e la processione via mare.

La teatralizzazione a bordo vede, insieme a Amedeo ’O Prufessore Colella, un posteggiatore napoletano che canterà canzoni ispirate dal mare; un attore professionista che, di volta in volta, assumerà le sembianze di ’o piscatore, Pullecenella e cantastorie; una danzatrice che sul ponte del galeone riproduce le danze tipiche del napoletano, che renderanno ancora più accattivante e divertente i tour.

Si salpa alle 15:45, dal 2 luglio fino al 28 agosto (2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 30, 31 luglio; 6, 7, 13, 16, 20, 21, 27 e 28 agosto). Punto di incontro: sotto la statua del largo in via Nazario Sauro. Ogni itinerario ha la durata di due ore e mezza (comprese le operazioni di imbarco e sbarco). Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

TOUR DEL GIALLO CITTÀ DI NAPOLI

Il Tour del Giallo Città di Napoli, curato nella direzione artistica da Ciro Sabatino, propone 5 tappe per 10 appuntamenti sabato e domenica mattina, dalle 10:00 alle 12:00, a partire dal 5 settembre fino al 4 ottobre. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria: redazione@gialli.it.

Sabato 5 e domenica 6 settembre

PIAZZETTA SALAZAR

Il noir mediterraneo, i vicoli stretti, la città guardata dall’alto.

La prima tappa del Tour del Mistero è dedicata alla hard boiled partenopeo.

Sabato 12 e domenica 13 settembre

CAPODIMONTE

Il giallo storico, le grandi saghe letterarie con una linea di mistero.

Seconda tappa a caccia dei delitti del passato consumati negli ambienti aristocratici.

Sabato 19 e domenica 20 settembre

LA CALATA DEI DUE FRATI (POSILLIPO)

Il crime e il mare. La cronaca nera e le notti di luna piena. I pescatori, i segreti, i traffici di opere d’arte. Le barchette che arrivavano sulle scale meravigliose di Napoli che dalla strada si perdono nei fondali di Partenope la bella. Terza tappa dedicata ai grandi furti.

Sabato 26 e domenica 27 settembre

PIAZZA MERCATO

Il giallo e la seconda guerra mondiale. Il Carmine e l’aggressione al monumento di Corradino di Svevia. I segreti dell’Ahnenerbe di Himmler. I delitti delle spie di Hitler. Giallo e spionaggio all’ombra dell’orologio di Sant’Eligio.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre

FLORIDIANA

Il giallo e il romance si incontrano nel giardino segreto di Lucia Migliaccio. Delitti e tradimenti per

potenti annoiati. Ma c’è anche un fantasma innamorato. L’ultima tappa è dedicata all’amore con il suo miglior narratore: Maurizio de Giovanni.

SERVIZI TURISMO

I 4 infopoint turistici in Piazza Plebiscito (angolo via Cesario Console), Piazza del Gesù, Via Morghen e Molo Angioino sono aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. In Piazza del Gesù, bagni autopulenti in funzione tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.