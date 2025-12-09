Vesperies, rassegna al via a Capodimonte da mercoledì 10

- pubblicità -

Domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 17, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, in viale Colli Aminei 2, don Cosimo Schena, il sacerdote italiano più seguito sui social, inaugurerà Vesperies, ciclo di incontri di formazione pomeridiani organizzato dalla stessa Facoltà Teologica in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Donnaregina», l’azione cattolica, la pastorale giovanile e la pastorale universitaria dell’arcidiocesi di Napoli.

Nelle università d’un tempo erano chiamate “vesperies” le lezioni pomeridiane nelle quali il magister stabiliva le questioni da disputare. Nel solco di questa antica tradizione, a partire da domani, dunque, alcuni pomeriggi saranno dedicati alla discussione su temi di attualità per la Chiesa e per il mondo. Alcuni esperti rifletteranno, in vista di un dibattito pubblico, sui temi di volta in volta affrontati. Ogni incontro prevede due fasi: una espositiva, con gli interventi degli esperti; l’altra, di libero dibattito tra esperti e intervenuti.

Il primo incontro sarà dedicato al tema: “Trasmettere la fede nell’era digitale”. La partecipazione all’evento è totalmente gratuita e aperta a tutti.