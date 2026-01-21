Viareggio-Napoli. Andata e ritorno, mostra alla FoQuS

- pubblicità -

FOQUS e la Fondazione Carnevale di Viareggio sono liete di invitarvi al vernissage della mostra Giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 12.30 nella corte di FOQUS.

Un ponte culturale tra Nord e Sud, tra mare e maschere, tra festa e visione.

L’esposizione nasce come un profondo dialogo visivo tra due città, due tradizioni e due immaginari distinti che trovano un punto di incontro nella poesia della cartapesta.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Città di Viareggio, del Comune di Napoli e della Regione Toscana, celebra l’arte e la creatività che legano la storica tradizione del Carnevale viareggino alla vivacità culturale partenopea.

Interverranno:

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli;

Giorgio Del Ghingaro, Sindaco di Viareggio;

Maria Lina Marcucci, Presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio;

Rachele Furfaro, Presidente della Fondazione FOQUS.