Villa La Colombaia celebra i 120 anni dalla nascita di Luchino Visconti

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Villa La Colombaia torna ad essere la casa della cultura immaginata da Luchino Visconti. In occasione dei 120 anni dalla nascita del Maestro, il Comune di Forio presenta Bellissima – Speciale 120 Visconti, la terza edizione della rassegna che, attraverso cinema, teatro, musica, letteratura e arti performative, restituisce alla storica dimora del regista la sua vocazione originaria: essere un luogo di produzione culturale, confronto e ricerca, aperto ai linguaggi del presente.

Bellissima – Speciale 120 Visconti

Nata nel 2024 e intitolata all’omonimo capolavoro di Visconti, Bellissima si è affermata negli anni come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate ischitana. L’edizione 2026 propone un percorso multidisciplinare che mette in dialogo il patrimonio artistico del Maestro con la contemporaneità, trasformando la Villa in uno spazio dove cinema, teatro, musica e letteratura si incontrano per raccontare il presente.

Omaggio alla Titanus

Ad aprire la rassegna sarà un omaggio alla Titanus, la più antica casa di produzione cinematografica italiana. Ospite della serata inaugurale sarà Guido Lombardo, presidente della Titanus e figlio di Goffredo Lombardo, il produttore che accompagnò Luchino Visconti nella realizzazione di capolavori come Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo. L’incontro sarà accompagnato dalla proiezione del documentario di Giuseppe Tornatore L’ultimo Gattopardo. Ritratto di Goffredo Lombardo, offrendo al pubblico una testimonianza diretta di una delle stagioni più importanti della storia del cinema italiano.

Il Gattopardo

Il percorso dedicato a Il Gattopardo proseguirà il 10 luglio con una conversazione affidata al giornalista e Direttore di Rai Quirinale Andrea Covotta e al critico cinematografico Gianmaria Tammaro, che guideranno il pubblico alla scoperta della genesi del film, dei suoi protagonisti e della sua eredità culturale.

Tutto Visconti

Il 16 luglio verrà presentato il libro Tutto Visconti (Gremese) a cura di Jean A. Gili e Piero Spila. Presenti Tiziana Gazzini, Anton Giulio Mancino e Paolo Speranza. Il libro, con la collaborazione di eminenti critici e studiosi italiani e francesi, di diverse generazioni e differenti culture, ripropone l’Opera omnia del regista.

Cinemoi

Il 17 luglio la programmazione proseguirà con la presentazione di Cinemoi, la nuova rivista dedicata al cinema, in un incontro con la giornalista Michela Mancusi e il critico cinematografico Steve Della Casa. A seguire, la Banda Aurora renderà omaggio a Luchino Visconti con Concerto per Visconti, un percorso musicale attraverso l’esecuzione dal vivo delle storiche colonne sonore che hanno accompagnato alcuni dei suoi più grandi capolavori, riportando al centro le musiche che hanno contribuito a rendere immortale il suo cinema.

Francesco Piccolo

Il 18 luglio sarà protagonista Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore e vincitore del Premio Strega, che con l’incontro Il Gattopardo. Una storia incredibile accompagnerà il pubblico alla scoperta della straordinaria vicenda editoriale del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dal rifiuto iniziale degli editori fino alla consacrazione come classico della letteratura mondiale e simbolo del cinema italiano grazie all’adattamento di Visconti.

Rocco e i suoi fratelli

Il 19 luglio la Colombaia ospiterà una speciale proiezione di Rocco e i suoi fratelli, accompagnata da un incontro con Miriam Candurro, Paolo Speranza e Paolo Mereghetti, moderati dalla giornalista Michela Mancusi, per rileggere uno dei film più intensi di Visconti attraverso il confronto tra cinema, critica e racconto contemporaneo.

The Jackal

Accanto all’omaggio dedicato a Luchino Visconti, Bellissima – Speciale 120 Visconti guarda anche ai linguaggi del presente. L’incontro con The Jackal, insieme a Luigi Barletta dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, offrirà l’occasione per riflettere sull’evoluzione del racconto audiovisivo nell’epoca delle piattaforme digitali e dei social network, mettendo a confronto il cinema con le nuove forme della comunicazione contemporanea.

Teatro

La programmazione proseguirà con spettacoli che intrecciano teatro, musica e impegno civile, come Il Miracolo – Campioni d’Italia di Maurizio De Giovanni e Fiore di campo. La mafia non è musica di Luisa Impastato, confermando la volontà della rassegna di affrontare il presente attraverso linguaggi artistici differenti.

Tra gli appuntamenti della stagione anche Autocton, dedicato ai nuovi linguaggi della musica contemporanea e delle arti visive.

Popcorn Stories

PopCorn Stories, invece, è un format originale di PopCornClub condotto da Peppe Lanzetta, che accompagnerà il pubblico in tre incontri esclusivi con conversazioni dedicate ai linguaggi, alle trasformazioni e alle prospettive del cinema contemporaneo. Si parte il 30 agosto con Edoardo De Angelis. Si prosegue il 31 agosto con il dialogo tra Peppe Lanzetta ed Edoardo De Angelis. Silvio Orlando chiuderà la tre giorni di PopCornStories il 2 settembre.

Letizia Battaglia. Senza chiedere permesso

Ad arricchire la programmazione culturale della Villa, fino al 30 agosto sarà inoltre visitabile la mostra “Letizia Battaglia. Senza chiedere permesso”, a cura di Chiara Arturo. L’esposizione, composta da 35 fotografie realizzate tra gli anni Settanta e Novanta a Palermo e in Sicilia, restituisce lo sguardo di una delle più grandi fotografe italiane del Novecento, intrecciando memoria, impegno civile e racconto del quotidiano in un percorso che dialoga idealmente con l’eredità artistica di Luchino Visconti.

Patrocinio

La rassegna è promossa dal Comune di Forio, attraverso l’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali. Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giampiero Lamonica, mentre la direzione artistica è affidata ad Annamaria Punzo.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Il programma completo, gli orari di apertura e le modalità di accesso sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Villa La Colombaia e del Comune di Forio.

Villa La Colombaia, la casa di Luchino Visconti che torna protagonista

Immersa nel Bosco di Zaro, tra il verde della macchia mediterranea e il mare di Forio sull’isola d’Ischia, Villa La Colombaia rappresenta uno dei luoghi più evocativi del patrimonio culturale italiano. Scelta da Luchino Visconti come dimora a partire dagli anni Cinquanta, fu per il grande regista molto più di una casa: un rifugio creativo, uno spazio di lavoro e di confronto frequentato da artisti, musicisti, scrittori e intellettuali che contribuirono a trasformarla in uno dei luoghi simbolo della cultura europea del Novecento.

Qui Visconti immaginò alcuni dei suoi capolavori, accolse protagonisti della vita culturale italiana e internazionale e fece della Colombaia un laboratorio permanente delle arti. Ancora oggi, nel giardino della Villa, riposano le sue ceneri insieme a quelle della sorella Uberta, a testimonianza del profondo legame che unì il regista all’isola d’Ischia.

La villa

Oggi la Villa appartiene al Comune di Forio ed è al centro di un importante progetto di rifunzionalizzazione culturale che punta a restituirle il ruolo che aveva durante gli anni di Visconti: non soltanto una casa museo, ma un luogo vivo, aperto alla produzione culturale, alla formazione e al confronto.

Il percorso di rilancio della Colombaia nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Stanislao Verde, che ha posto la valorizzazione del patrimonio culturale tra le priorità del proprio mandato, affidando all’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali, guidato da Davide Laezza, la costruzione di un progetto permanente di rilancio della Villa.

Dal 2024 la direzione artistica è affidata ad Annamaria Punzo, chiamata a sviluppare una programmazione stabile capace di restituire alla Colombaia la sua vocazione originaria: essere uno spazio di produzione culturale aperto durante tutto l’anno, dove cinema, teatro, musica, letteratura, arti visive, mostre, laboratori, attività didattiche e produzioni originali convivono in un’unica proposta culturale.

Sostegni di MIC, Città Metropolitana e Scabec

Questo percorso ha trovato negli ultimi anni il sostegno concreto di numerose istituzioni. Il Ministero della Cultura ha finanziato il recupero della Villa con un investimento superiore a 1,3 milioni di euro, destinato agli interventi strutturali sull’anfiteatro e sul complesso monumentale. Successivamente la Città Metropolitana di Napoli ha destinato ulteriori 140.000 euro al miglioramento della fruizione del sito, degli allestimenti museali e dell’accessibilità del percorso di visita, riconoscendo la Colombaia quale luogo strategico della rete culturale metropolitana.

A questi interventi si sono aggiunti il sostegno di SCABEC, partner della rassegna Bellissima, i finanziamenti della Regione Campania attraverso le misure dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale, la collaborazione con la Film Commission Regione Campania e una rete sempre più ampia di enti, associazioni, fondazioni, università e partner culturali che accompagnano la crescita del progetto.

Per dare continuità a questo percorso il Comune di Forio ha inoltre istituito il proprio Ufficio Beni Culturali, una struttura dedicata esclusivamente alla tutela, alla valorizzazione e alla progettazione del patrimonio storico comunale. L’obiettivo è consolidare una programmazione permanente, intercettare nuove opportunità di finanziamento, creare reti nazionali e internazionali e riportare il patrimonio culturale di Forio al centro dell’attenzione dei cittadini, dei media e del turismo culturale.

Un luogo in evoluzione

Oggi Villa La Colombaia è un luogo in continua evoluzione. Alla funzione di casa museo dedicata a Luchino Visconti affianca quella di hub culturale capace di ospitare mostre, festival, spettacoli, incontri, attività educative e produzioni artistiche originali, confermandosi uno dei principali punti di riferimento per la promozione della cultura in Campania.

Più che una rassegna estiva, Bellissima – Speciale 120 Visconti rappresenta il tassello più significativo di un progetto culturale permanente attraverso il quale il Comune di Forio intende restituire a Villa La Colombaia il ruolo che ha avuto durante gli anni di Luchino Visconti: non soltanto una casa museo, ma una casa della cultura aperta al dialogo tra linguaggi, alla formazione, alla ricerca e alla produzione artistica contemporanea.

Durante tutto l’anno la Villa ospita attività culturali permanenti, visite al percorso museale, mostre, laboratori, incontri, iniziative dedicate alle scuole, presentazioni di libri e percorsi di valorizzazione del patrimonio, con l’obiettivo di diventare uno spazio quotidiano di partecipazione culturale, aperto ai cittadini e ai visitatori.

Organizzazione

La rassegna Bellissima – Speciale 120 Visconti è promossa dal Comune di Forio, attraverso l’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali, con il contributo ex L.R. 30/2016 della Regione Campania. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giampiero Lamonica, mentre la direzione artistica è affidata ad Annamaria Punzo.

Villa La Colombaia tutto l’anno

La Colombaia è un luogo che vive oltre la stagione estiva. Durante tutto l’anno ospita attività culturali permanenti, mostre, visite al percorso museale, laboratori, presentazioni di libri, incontri, iniziative dedicate alle scuole e percorsi di valorizzazione del patrimonio. L’obiettivo è consolidare il ruolo della Villa come presidio culturale permanente, aperto ai cittadini, ai visitatori e a tutte le realtà che intendono fare della cultura uno strumento di crescita, partecipazione e dialogo.