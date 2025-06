Villa Pignatelli, mostra fotografica Architetture in Città

- pubblicità -

Si è svolto ieri a Villa Pignatelli – Casa della Fotografia l’ultimo incontro del ciclo dal titolo Maestri della Scuola di Architettura a Napoli, promosso da Fondazione e Ordine degli Architetti di Napoli con il sostegno della Regione Campania.

Con l’occasione è stata inaugurata la mostra fotografica Architetture di città, curata da Antonello Frongia con fotografie di Mario Ferrara, visitabile fino al 26 luglio 2025, incluso nel biglietto di Villa Pignatelli.

“Con questa mostra si inaugura anche la riapertura della Casa della Fotografia, uno spazio espositivo dedicato non solo alla fotografia, ma anche all’arte contemporanea – dichiara la dirigente delegata Paola Ricciardi -. A un anno dall’acquisizione di Villa Pignatelli sotto la direzione di Palazzo Reale, stiamo affrontando una serie di lavori di riqualificazione e di promozione del sito così come è stato fatto per la reggia napoletana da quando è diventata museo autonomo. Stiamo terminando i lavori nel giardino e realizzando a una serie di opere impiantistiche, fondamentali per la fruizione del museo nella storica dimora della Riviera di Chiaia”.

Le opere di Mario Ferrara, che ha seguito le tracce lasciate da dodici Maestri dell’architettura moderna napoletana, sono esposte al primo piano di Villa Pignatelli e mostrano come il progetto architettonico possa trasformarsi in memoria visiva e continua.

Le immagini del fotografo e docente, frutto di un progetto visivo d’autore, offrono un’interpretazione poetica e colta delle architetture dei cosiddetti Maestri, invitando il pubblico a riscoprire il patrimonio architettonico moderno della città con una nuova prospettiva.

L’esposizione si propone di coinvolgere non solo gli esperti del settore, ma anche la comunità, coniugando sensibilità estetica e rigore documentale in un dialogo critico e aperto.

In esposizione con le loro opere urbane, sono dodici illustri architetti, come Michele Capobianco (Nuova Borsa Merci, 1964–1971), Aldo Loris Rossi (Unità urbana Piazza Grande, 1979–1989), Riccardo Dalisi (Torre residenziale a Ponticelli, 1989), Alfredo Sbriziolo (Padiglione America Latina alla Mostra d’Oltremare, 1951–52), Nicola Pagliara (Centrale di sollevamento AMAN, 1973–1983), Agostino Renna (Piano di Monterusciello, 1984–1987); Stefania Filo Speziale (Palazzo Della Morte, 1951–1957), Salvatore Bisogni (Scuola materna Consorzio Edina a Poggioreale, 1984–1988), Elena Mendia (Teatro dei Piccoli, 1952), Alberto Izzo (Nuova Facoltà di Teologia, 1969–1974), Sirio Giametta (Clinica Mediterranea, 1945), Ezio De Felice e Eirene Sbriziolo (Ampliamento del Museo del Sannio a Benevento, 1987–1993).

Grazia Torre, Presidente Fondazione Ordine Architetti Napoli e Provincia che ha affermato:

“Un grande onore per la Fondazione promuovere questa mostra fotografica sulla città e per la città che riapre le porte della Casa della Fotografia di Villa Pignatelli come spazio espositivo. Oltre la posizione centrale e la magnificenza, questa dimora storica ha la dimensione giusta per piccole mostre capaci di entrare in empatia con i cittadini. Le 48 fotografie di Mario Ferrara raccontano di gioielli di architettura contemporanea che stilisticamente hanno superato brillantemente la prova del tempo, ma purtroppo non quella dell’incuria. Per noi diventa quindi importante mostrarli e farli riconoscere in modo che se ne abbia cura”

Nella veranda neoclassica di Villa Pignatelli sono stati anche presentati i Quaderni FOAN, gli appunti editoriali che raccolgono il senso delle conversazioni del ciclo di sette incontri pubblici sull’architettura del Novecento a Napoli che si sono svolti da gennaio a giugno, a cura di Lorenzo Capobianco e Vincenzo Corvino.

Oltre gli autori dei Quaderni Foan, l’autore e il curatore della mostra, sono intervenuti Alessandro Castagnaro, professore di Storia dell’Architettura della Federico II, Emma Buondonno, consigliera dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Bruno Discepolo, Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania grazie al cui contributo è stato realizzato, ai sensi della Legge Regionale 19/2019.