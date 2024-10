Villa San Michele, mostra di Sandro Chia

- pubblicità -

Ultimo appuntamento culturale della ricca stagione di eventi organizzati a Villa San Michele ad Anacapri.

Giovedì 31 ottobre alle ore 18.00, per celebrare il 75° anniversario della scomparsa del medico e scrittore svedese Axel Munthe, la Fondazione San Michele in collaborazione con l’Associazione Il Rosaio – Arte e Cultura Contemporanea – presenta la mostra Abitanti di un altrove. Sandro Chia incontra Axel Munthe.

Il progetto, a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio, nasce come omaggio alla poliedrica figura di Axel Munthe, attraverso un nuovo corpus di opere del grande artista italiano – tra i massimi esponenti del movimento della Transavanguardia – realizzate appositamente per questa occasione. Le figure della nuova serie di dipinti di Chia – presentate in un originale progetto espositivo che mette in stretto dialogo le immagini d’epoca di Munthe ad Anacapri con le opere dell’artista italiano – assumono le sembianze di abitanti di un mondo sospeso tra passato e presente, di un altrove condiviso e immaginifico impaginato nell’incontro tra la vivacità dei colori delle tempere di Chia e il bianco e nero delle foto d’epoca su cui, come su una superficie mobile e umbratile, sono poggiate.

Durante la serata, Mario Staiano e Marco Multari interpreteranno testi liberamente ispirati al libro ”Red Cross and Iron Cross” di Axel Munthe, sottolineati da interventi musicali di Natalina Terminiello e Al Martino.

Ingresso libero. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu