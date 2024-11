Violenza di genere, progetto Coscienza Comune

- pubblicità -

È stato presentato mercoledì mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza dell’Assessore all’Istruzione Maura Striano e dei dirigenti scolastici coinvolti, il progetto “Coscienza Comune: un percorso di contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere”.

Giunto alla seconda edizione, è rivolto alle classi dell’ultimo anno delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della città di Napoli. “Coscienza Comune” è promosso dalla Consulta delle Elette, con il supporto degli Assessorati all’Istruzione e alle Famiglie e allo Sport e alle Pari Opportunità

Nel corso dell’incontro è stato anche presentato “stereotipidigenere.eu”, un kit didattico ad accesso gratuito per gli insegnanti finalizzato ad affrontare in classe gli stereotipi e la parità di genere, sviluppato grazie al supporto del Bando CERV della Commissione Europea.Lo scopo del progetto è quello di accompagnare le alunne e gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di I e II grado della Città di Napoli nel processo di presa di coscienza dei ruoli e delle relazioni di genere, segnati da stereotipi e discriminazioni, inquadrandoli nel contesto storico, sociale e culturale e delle forme di violenza (economica, fisica, psicologica) che vi si innestano.

Nella passata edizione hanno aderito 13 Istituti scolastici, tra scuole primarie e secondarie di I e II grado, per un totale di 682 studenti coinvolti. Alla luce dei positivi risultati si è deciso di proseguire anche per l’anno scolastico 2024/2025.

Gli Istituti scolastici partecipanti saranno direttamente coinvolti nella co-progettazione delle attività, che quest’anno riguarderanno le seguenti tematiche:a) coscienza di sé intesa come la capacità di riconoscersi nella propria identità e nel proprio ruolo di genere, attraverso un percorso di consapevolezza del proprio valore al di là di ogni forma di pregiudizio e di svalutazione;

b) coscienza storica intesa come la capacità di rintracciare le radici del presente nell’evoluzione della storia per orientare e progettare il futuro, con particolare attenzione alle figure femminili della Città di Napoli protagoniste degli eventi delle Quattro Giornate di cui si ha scarso riscontro storiografico;

c) coscienza pubblica/civica intesa come la capacità di dare voce a chi non ha voce utilizzando una varietà di strumenti comunicativi e di riconoscere e introiettare le regole, gli strumenti e i valori del vivere civile per contrastare ogni forma di disuguaglianza e di violenza, avvalendosi del coinvolgimento dei Consigli junior già attivi e del Forum dei Giovani del Comune di Napoli.

Gli Istituti scolastici potranno scegliere una delle tematiche, esplorarla e co-progettare con il Comune di Napoli azioni e prodotti creativi e rappresentativi delle riflessioni svolte su di essa (rappresentazioni teatrali, role playing, cortometraggi, inchieste e reportage giornalistici, fumetti, mostre fotografiche, flash mob…).

Durata del progetto

* 20 dicembre 2024 → Termine ultimo della raccolta delle adesioni e co-progettazione.

* da gennaio a maggio 2025 → Svolgimento delle attività laboratoriali nelle scuole e incontri tematici con esperti.

* 30 maggio 2025 → Rassegna dei risultati raggiunti



Assessore Striano “Coscienza comune è un progetto che vuole promuovere la coscienza nelle sue varie forme, storica, pubblica, critica, coscienza di sé, sul tema degli stereotipi di genere. L’anno scorso ha funzionato molto bene coinvolgendo 13 scuole ed i ragazzi, con il supporto di esperti in vari campi hanno portato avanti un processo di riflessione a 360 gradi. Quest’anno ci avvaliamo di un parterre di esperti molto più allargato. Oggi presentiamo anche un cortometraggio ed un kit didattico per le scuole primarie e secondarie di I grado quindi anche per i bambini più piccoli che vogliamo coinvolgere sempre di più in questo discorso per scardinare sin da piccoli stereotipi e pregiudizi che poi sono alla base delle relazioni tossiche e violente”.