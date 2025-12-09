Violenza domestica, incontro lunedì 15

- pubblicità -

Si parlerà di violenza domestica, ma non solo, presso l’ente di formazione “Obiettivo Napoli”, il prossimo 15 dicembre alle ore 18.00.

L’ente, sito in via Enrico Cosenz 55 a Napoli, ospiterà l’Associazione di promozione sociale D.I.S. (Dipartimento Italiano Sicurezza A.P.S. E.T.S.) per un dibattito a sfondo sociale con un pubblico misto in genere, età e provenienza sociale, concentrato in primis sull’argomento della violenza domestica ma espandendosi anche ad altri settori della violenza, derivanti dalla difficoltà delle relazioni interpersonali e in luoghi, reali o virtuali, dove tali fenomeni si possano manifestare.

Un particolare momento del dibattito sarà incentrato su metodi e strategie per aumentare la sicurezza, l’autostima e la consapevolezza di sé, con un momento dedicato al Krav Maga e a brevi lezioni di autodifesa.

Il Dipartimento Italiano Sicurezza è un’Associazione di promozione sociale, presieduta da Leonardo Alberti. Questa Associazione opera da circa quattordici mesi su tutto il territorio Nazionale, in particolar modo nell’ambito della Regione Campania, svolgendo un numero considerevole di attività di analisi, educazione, volontariato e formazione rivolte a enti, privati e pubblici, scuole, università, effettuate da risorse umane dotate di competenze qualificate nel campo della criminologia, della criminalistica, della psicologia, della sociologia, della tecnologia, dell’informazione, della comunicazione verbale e “non verbale”, della sicurezza informatica, del diritto, della medicina, dello sport.

“Crediamo che la formazione, basata su addestramento, educazione e consapevolezza, prevenzione, volontariato, rispetto delle leggi e dell’amore Patrio, possa fare la differenza nel costruire una società più sicura e onesta” afferma Alberti. “La nostra mission è offrire il nostro aiuto a chiunque senta il bisogno, grazie al nostro personale qualificato e costantemente aggiornato nel settore della sicurezza e della difesa”.

Nello specifico, durante l’evento del 15 dicembre a “Obiettivo Napoli” interverranno, sul tema della violenza, i membri fondatori della associazione Dipartimento Italiano Sicurezza: Leonardo Alberti (investigatore, titolare dell’istituto di Investigazioni Penali e Civili denominato “Direzione Investigativa Speciale” nonché Maestro Federale di difesa personale Krav Maga e Presidente Nazionale); Mariateresa Capezzuto (Consigliere Segretario Nazionale); Raffaella Maffei (Dott.ssa in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza, Dott.ssa in Giurisprudenza, Istruttore Federale di Difesa Personale Krav Maga e Consigliere Nazionale con Incarichi Speciali); Davide Guida (videomaker, sceneggiatore, regista, programmatore di computer, sistemista esperto in tecnologie multimediali e tecniche di sicurezza informatiche, Consigliere Nazionale, tecnico esperto in comunicazione e mass media) che da anni hanno elevata esperienza, non solo di docenza e teoria, ma anche di pratica sull’argomento della serata.

L’ingresso all’evento è completamente libero e gratuito e gli interventi dei relatori saranno alternati da brevi proiezioni di immagini e filmati, nonché frequenti momenti d’interazione e discussione fra i seminaristi e il pubblico presente.