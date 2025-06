Visioni City Festival a Sessa Aurunca

- pubblicità -

Quattro giorni di cultura, arte e dialogo nella suggestiva Piazza Castello di Sessa Aurunca (CE)

In breve

Cosa? Presentazione del programma di VCF, un Festival su Storia e Narrazione

Quando? venerdì 20 giugno ore 19

Dove? Online

Il prossimo 20 giugno 2025 alle ore 19 verrà presentata la programmazione della II edizione di Visioni City Festival. Basterà collegarsi alla pagina Facebook della Casa editrice Homo Scrivens o alla pagina Visioni. Aldo Putignano, direttore artistico del Festival, e Italo Calenzo, il Vicesindaco e Assessore alla cultura di Sessa Aurunca, illustreranno il programma che anche quest’anno include numerosi appuntamenti.

In occasione della presentazione del programma verranno annunciati i nomi dei dieci finalisti e il vincitore della sezione under-21 del Concorso letterario Visioni. Immaginare il passato per costruire il futuro.

Il Festival avrà luogo poi dal 3 al 6 luglio 2025 presso Piazza Castello, alle pendici del Castello Ducale di Sessa Aurunca, cuore pulsante del patrimonio culturale sessano.

Quattro giorni intensi di incontri, spettacoli, presentazioni e mostre che vedranno protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama culturale, giornalistico e artistico italiano.

Tra i più attesi: Antonio Scurati, Premio Strega per la saga di M, giunta al quinto capitolo; Maurizio de Giovanni, maestro del giallo napoletano; Viola Ardone, autrice de Il treno dei bambini, e Marino Bartoletti, storico volto del giornalismo sportivo.

Non mancheranno figure di rilievo del panorama politico e sociale come Luigi De Magistris, Antonio Bassolino, Nunzia De Girolamo e Mario Landolfi, in dialogo durante un incontro dal titolo La politica come passione.

Arte e memoria storica

Il Festival dedica ampio spazio ai giovani, quelli di ieri e quelli di oggi, con due mostre di particolare rilevanza: “Siamo ancora tutti convolti”, a cura della biblioteca LIBER, con decine di documenti che rappresentano uno spaccato delle lotte studentesche tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento; “Visioni. Raccontare la storia per immagini”, in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix, risultato del laboratorio sul Manga tenuto ad aprile nella Sala dei Quadri del Castello Ducale. Alla mostra sui movimenti studenteschi si collega un incontro speciale sul “Processo alla Zanzara” con collegamenti in diretta con Marco De Poli, ex direttore della Zanzara.

La terza mostra in programma, dal titolo “Santi migranti” di Massimo Pastore, pone il focus sul dibattito pubblico mondiale riguardo alla migrazione, attraverso i volti di santi avvolti nelle coperte isotermiche del primo soccorso: negli ultimi anni in diverse città, da Bruxelles a Napoli, fino a Lampedusa, sono state installate fotografie di grandi dimensioni che ritraggono San Pietro, Santa Brigida, San Rocco e altri, tutti avvolti dalla dorata coperta isotermica, quella che avvolge i corpi esausti dei migranti durante le fasi di primo soccorso.

Spettacoli

Le serate del Festival saranno animate da alcuni spettacoli: “StravaGanze” di e con Gino Rivieccio, “Giocare con le parole” di Edgardo Bellini e Pino Imperatore, “Suite amerikana” con la compagnia di Pasquale Stanziale, fino al “Tg Humour” con Maurizio De Angelis.

Legalità e incontri

Il Festival riserva particolare attenzione ai temi della solidarietà e della legalità. Visioni infatti ospiterà Andrea Iacomini, portavoce nazionale UNICEF Italia, e Angela Caponnetto di Rai News, mentre sabato 5 luglio sarà dedicato alla “Giornata della legalità” con la partecipazione della Fondazione Diana.

Sabato alle 19 ci sarà l’assegnazione del premio alla carriera “Una vita per lo sport” a Patrizio Oliva. Né mancheranno incontri con scrittori e artisti, da Diego Lama a Serena Venditto.

Il Festival si svolgerà principalmente in Piazza Castello e presso la Biblioteca del Castello Ducale. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Prevista anche una visita guidata gratuita al Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 3 luglio alle ore 18:30 con la presenza del Sindaco di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio e del Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero.

Il Visioni City Festival si conferma un appuntamento irrinunciabile per chi cerca un confronto autentico tra cultura, attualità e tradizione, in uno dei borghi più suggestivi d’Italia.