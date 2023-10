Visite guidate teatralizzate al Tesoro di San Gennaro martedì 31 e sabato 4

Appuntamenti speciali al Tesoro di San Gennaro che martedì 31 ottobre e sabato 4 novembre (ore 19.00) apre straordinariamente le porte del Museo, dopo l’orario di chiusura, con le visite teatralizzate per bambini e adulti, permettendo di scoprire in maniera simpatica e insolita le tante vicende legate al culto e alla storia del Santo Patrono di Napoli.

Le visite sono con prenotazione obbligatoria su www.tesorosangennaro.it.

A condurre il pubblico saranno attori e guide speciali, che narreranno e interpreteranno gli storici protagonisti legati alla vita di San Gennaro e accompagneranno alla scoperta delle tante vicende che ruotano intorno alla sua devozione, dando voce a sovrani, nobili e anche a persone comuni. Fra i personaggi che i visitatori incontreranno lungo il percorso ci saranno Giovanni Spera e sua moglie Anna Lucrezia Spera, che sveleranno la storia della collana di perle che i coniugi donarono a San Gennaro, mentre il Re Ferdinando IV e la moglie Carolina si animeranno per raccontare le vicende legate alla famosa collana gemmata. Infine, a salutare il pubblico, l’interpretazione di una delle “parenti” del Santo, affiancata dal personaggio di Giuseppe Navarra, conosciuto come il Re di Poggioreale, che fu artefice del ritorno a Napoli del Tesoro di San Gennaro.

Un percorso speciale che guiderà i visitatori in un viaggio nel passato, per immergersi nella storia più conosciuta e anche in quella inedita del Santo, ammirando la bellezza del Tesoro e della Cappella a lui dedicate.

Costi: € 25,00 a persona. Bambini fino ai 12 anni ingresso gratuito.

Tesoro di San Gennaro

Via Duomo 149, Napoli

www.tesorosangennaro.it